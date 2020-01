Am zwölften Spieltag der 2. Bundesliga spielt der KC Schrezheim in einem Krimi der Extraklasse gegen den Tabellendritten Regensburg 4:4 unentschieden. Erst mit dem letzten Wurf konnte das Gesamtergebnis auf 3593:3592 Kegel gedreht und somit ein wichtiger Punkt gesichert werden. In einem hochklassigen Spiel waren Kai Hornung mit 641 Kegel und Srdan Sokac mit 636 Kegel die überragenden Akteure auf Seiten der Heimmannschaft.

Im Startpaar spielten Fabian Lutz gegen Oscar Huth und Fabian Böhm gegen Nils Deichner. Lutz und Huth lieferten sich lange Zeit ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe. Am Ende war Lutz gegen 332 Kegel von Huth auf den zweiten 60 Wurf machtlos. Mit 595:627 Kegel bei 1:3 Sätzen ging der ersten Punkt an die Gäste aus Regensburg. Im zweiten Duell erwischte Böhm den besseren Start und führte deutlich mit 2:0. Deichner steigerte sich auf den zweiten 60 Wurf ebenfalls enorm und drehte die Partie zu seinen Gunsten. Mit 584:597 Kegel bei 1:3 Sätzen ging der zweite Punkt ebenfalls an die Gäste. Nach dem Startpaar stand Schrezheim mit 0:2 Punkten und einem Minus von 45 Kegel bereits mächtig unter Druck.

Sokac hält Schrezheim im Spiel

Im Mittelpaar spielten Srdan Sokac gegen Jonas Urban und Thomas Schweier gegen Michael Gesierich. Schweier hatte erneut zu kämpfen und lag unnötig mit 0:2 zurück. Er steigerte sich auf den zweiten 60 Wurf zwar deutlich, musste sich aber mit 559:589 Kegel bei 1:3 Sätzen geschlagen geben. Besser machte Srdan Sokac, er ließ Urban nicht den Hauch einer Chance und zeigte erneut seine ganze Klasse. Mit sehr starken 636:570 Kegel bei 4:0 Sätzen holte er den ersten Punkt für den KC und wichtige Kegel für das Gesamtergebnis. Nach dem Mittelpaar war der KC mit 1:3 Mannschaftspunkten und einem Minus von neun Kegeln zurück im Spiel. Im Schlussdurchgang spielte André Gubitz gegen Taras Elsinger und Kai Hornung gegen Julian Weiß. Gubitz startete schwach und hatte gegen den starken Elsinger keine Chance. Er musste diesen weit ziehen lassen und verlor mit 578:630 Kegel bei 0:4 Sätzen wichtige Kegel für das Gesamtergebnis. Im zweiten Duell spielte sich Hornung auf den ersten 60 Wurf in einen Rausch und sicherte sich ebenfalls bereits frühzeitig seinen Duellsieg. Die Tagesbestleistung von 641:579 Kegel bei 3:1 Sätzen bedeuteten den zweiten Punkt für Schrezheim.

Kurz vor Schluss schien die Niederlage des KC dennoch bereits besiegelt. Am Ende drehten die beiden Schrezheimer jedoch die schon verloren geglaubte Partie. Hornung spielte auf den letzten drei Wurf ins Abräumen eine 9,9,7 Serie. Gubitz spielte eine 9 und hatte es nun in der eigenen Hand. Er spielte die benötigte 8 und der KC gewann in den Gesamtkegeln genau um einen Kegel mit 3593:3592. Durch diesen Punktgewinn vergrößert Schrezheim erneut den Abstand zu den Abstiegsrängen. Mit 11:13 Punkten belegt man den sechsten Tabellenplatz.