Ein kleines Derby

Gute Stimmung und ein reibungsloser Ablauf. In den Räumen der AOK in Aalen sind am Montagabend die Achtelfinalpartien im Bezirkspokal ausgelost worden. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II treffen dabei auf den SSV Aalen.

Es war zweifellos eine Auslosung an ungewohntem Ort. Denn erstmalig fand diese in den Räumen des neuen Namenssponsors statt. „Sie kennen die Auslosung wohl eher aus ihren Vereinsgaststätten. Aber keine Sorge es gibt hier auch Verpflegung“, sagte ein bestens gelaunter Gastgeber Josef Bühler, Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg. Von den 16 Mannschaften haben acht einen Vertreter nach Aalen entsand. „Ein guter Schnitt“, findet der neue Bezirksspielleiter Roland Wagner. Sein Vorgänger Helmut Vogel ließ es sich nicht nehmen auch diese Auslosung gemeinsam mit Losfee Bühler über die Bühne zu bringen. „So Josef, dann ziehen wir wieder mal ein paar Überraschungen raus“, sagte Vogel. Mit viel Witz und gewohnt genau ging die anschließende Auslosung über die Bühne. Wenn auch ohne neue Technik. „Es fehlt ein Zwischenstück zum Laptop“, scherzte Vogel und griff zur altbewährten Auslosungstafel.

Folgende Partien werden demnach am 3. Oktober um 15 Uhr ausgetragen: Sportfreunde Dorfmerkingen II - SSV Aalen, Unterkochen - Heuchlingen, Nattheim II - Sportfreunde Lorch, Lindach - Durlangen, Pfahlheim - Waldhausen, Germania Bargau II - TSG Hofherrnweiler II, TV Straßdorf - SV Neresheim, TSG Schnaitheim - Gerstettten.

„Sind alle mit ihren Losen zufrieden“, fragte Vogel nach der Auslosung und Jens Manz von der AOK pflichtete ihm mit einem Schmunzeln bei: „Wir können auch nochmal auslosen.“

Verändertes Rahmenprogramm

Das geht natürlich nicht. Was aber geht ist, dass auch in den Achtelfinalpartien vier Mal ausgewechselt werden darf. Bei einem Remis nach der regulären Spielzeit gibt es anders als im Finale direkt Elfmeterschießen.

Neu ist, neben dem neuen Namen in dieser Saison auch das Rahmenprogramm. So werden ab dem Achtelfinale Gesundheitsteams der AOK an jedem Spielort sein und einen Bewegungsparcours für Kinder anbieten. Bei diesen können sich die jeweils Schnellsten für weitere Wettkämpfe qualifizieren. „Der abschließende Wettkampf findet dann in der Halbzeitpause des Finales statt und natürlich gibt es dann auch etwas zu gewinnen“, sagt Manz. Der Gewinner darf sich beispielsweise über sein Satz neuer Trikots freuen. Die ganz großen Überraschungen hat die Auslosung der Achtelfinalpartien nicht zu Tage gebracht. Dennoch zumindest ein „kleines Derby“ mit dem SSV Aalen und den Sportfreunden Dorfmerkingen II. Nicht ganz zufrieden zeigte sich der Vertreter aus Durlangen über sein Los. Denn laut ihm sei der Platz in Lindach etwas kleiner. Da müssen sie nun aber durch. „Generell wünsche ich nun allen Teams einen Sieg, aber das geht ja nicht“, sagte Vogel lachend.