Ein jazziges Rendezvous unter Freunden

Schon zum dritten Mal hat die Aalener Big Baand am Sonntag zu ihrem Jahreskonzert „Swing at the Westside“ eingeladen. Alfred May, der erste Vorsitzende des Vereins, eröffnete das Konzert der „brotlosen Kunst“ Jazz mit der Erinnerung daran, dass dies ein Rendezvous unter Freunden sei, und kein Battle.

Mit von der Partie waren im Weststadtzentrum die Damen und Herren der Big Band Steinheim, dem Jazz-Ensemble der Musikschule Steinheim. Im Gegensatz zur Big Baand Aalen sind diese schon alte Hasen. Seit 26 Jahren spielen sie in klassischer Big-Band-Besetzung und seit zehn Jahren unter der Leitung von Eberhard Budziat. Der Jazz-Posaunist und Komponist erklärte lachend, dass er für 2019 „ganz autoritär das Swing-Jahr ausgerufen“ hat.

Das Repertoire des Abends bestand also aus mitreißenden Swing-Nummern, beginnend direkt mit einem schon mehrfach interpretierten Stück der Swing-Ära. „Take the A Train“ wurde ursprünglich 1939 von Billy Strayhorn komponiert und bezieht sich auf die Linie A der New Yorker U-Bahn. Direkt in das New York der 30er Jahre versetzt, hätten nur noch ein paar Lindy Hop Tänzer gefehlt.

Eine kleine Abweichung vom geplanten Programm gab es, die man aber nur zu gut verzeihen konnte, als Thomas Ruff den Udo Jürgens Song „Ein ehrenwertes Haus“ zum Besten gab. Beim Stück „I love you“ des Heidenheimer Juwels Harry Berger berührten Dagmar Kühner am Saxofon und Kurt Maurer am Akkordeon die Herzen. Als Liebespaar hätten sie gemeinsam viel Zeit zum Üben gehabt, sagt Budziat, der sie zuvor aus Versehen als verheiratet vorstellte.

Vor dem letzten Song, dem von Budziat selbst komponierten, kraftvollen Stück „Rock it“ bat er das Publikum „wenn’s Ihnen gefallen hat, klatschen Sie kräftig, denn die Zugabe ist mein Lieblingsstück!“. Man hätte es nicht Erahnen können. Die Zugabe bestand aus einer Swing-Version des Instrumentals „Eine Schwarzwaldfahrt“, die vereinzelt Lachen im Publikum hervorrief.

Nach einer kleinen Umbau- und Stärkungspause betrat die Big Baand Aalen die Bühne im Weststadtzentrum, die im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Unter der Leitung von Matthias Blumenschein führte das Jazz-Orchester die Zuschauer souverän durch das Swing-Zeitalter. Die Big Baand startete gleich mit zwei Hits des amerikanischen Jazztrompeters und Grammy-Gewinner Neal Hefti. Peter Freimuth glänzt am Saxophon beim laid-back gespielten „After Supper“. Mit „Against all Odds“ spielte die Big Baand einen Phil Collins Song, den auch die weniger jazz- und swing-bewanderten Zuschauer kannten.

Die Bands freuen sich schon auf den Gegenbesuch am 6. Juli im Rahmen der BigBand Nacht in der Musikschule Steinheim.