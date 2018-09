Ein Jahr nach der Eröffnung des Umsonstladens in der Wasseralfinger Urbanstraße freuen sich die Ehrenamtlichen, dass der Laden einen Nerv der Zeit trifft. Nun feiert der Laden beim Caritas-Sonntag am 30. September sein einjähriges Bestehen und hat außer am Freitag von 15.30 bis 18.30 Uhr auch am Sonntag von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Nach den Gottesdiensten um 8.30 und 11 Uhr in Sankt Stephanus gibt es einen Verkauf von selbst gemachten Waren.