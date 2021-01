Ein Jahr Stele für Wohnsitzlose

Mit einer kleinen Gedenkfeier auf dem Aalener Waldfriedhof wurde am 13. Januar des ersten Jahrestages der Stele für Wohnsitzlose am anonymen Gräberfeld gedacht. „Um uns zu erinnern“ ist in Buchstaben in die von der Firma Haschka gestiftete Stele eingraviert. So sprach Pfarrer Bernhard Richter als Vorsitzender des Freundeskreises für Wohnsitzlose von einem wichtigen Zeichen für eine würdige Erinnerungskultur.

„Wohnsitzloses Leben behält auch im Tod seine Würde“, so Richter, der zugleich viele Namen verstorbener Wohnsitzloser in Erinnerung rief. Wolfgang Lohner von der Caritas erinnerte an die Verstorbenen des vergangen Jahres und Diakon Junge sprach Gebet und Segen. Zum Schluss besuchten die Teilnehmer auch noch das Grab des früheren Vorsitzenden Ottmar Ackermann und des Freundeskreismitglieds Dieter Benesch. Foto: evangelische Kirchengemeinde