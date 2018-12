Ein Instrument gegen den Fachkräftemangel

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg und die Agentur für Arbeit Aalen haben die Köpfe zusammengesteckt und gemeinsam ein innovatives Konzept entwickelt: Die Teilqualifikation M-Tronic. Das Programm bietet Arbeitslosen aber auch an-und ungelernten Erwachsenen, die einen Arbeitsplatz haben, die Möglichkeit in den Bereichen Metall und Elektro mit einem modularen System einen Berufsabschluss zu erwerben.

Bei einem Pressegespräch zu diesem Thema sprachen IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaele Eberle, der Leiter des IHK-Bildungszentrums in Aalen Bernd Schrimpf und der Chef der Agentur für Arbeit Aalen, Elmar Zillert, von einer Win-Win-Situation. „Auf der einen Seite fehlen Facharbeiter in der Region, andererseits haben 47 Prozent der Arbeitslosen und 65,5 Prozent der Hartz IV-Bezieher keine Berufsausbildung“, erklärte Zillert.

Doch nicht nur dieser Personenkreis profitiere von dem neuen Konzept, auch an- und gelernte Arbeitnehmer können einen qualifizierten Abschluss erreichen und erhalten die Chance auf einen beruflichen Aufstieg beziehunsgweise sind besser für die Herausforderungen der Digitalisierung gewappnet. Auch für Flüchtlinge sieht er durch das neue Programm die Chance sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren.

Generell stehen nach Auskunft von Zillert bei an- und ungelernten Arbeitskräften oft Argumente wie mangelndes Selbstvertrauen, eine zu lange Dauer oder finanzielle Erwägungen einer Ausbildung im Wege. Die neue Teilqualifikation M- Tronic biete eine einmalige Chance. Denn der Betreffende erhalte während der modularen Ausbildung seinen vollen Lohn, müsse für die Ausbildung nichts bezahlen und die Arbeitgeber erhielten einen Lohnkostenzuschuss. Insgesamt stünden der Agentur für Arbeit für dieses Programm 2,3 Millionen Euro zur Verfügung. Man rechne mit 140 Teilnehmern, doch wenn es mehr werden, würde es weder an den Plätzen noch an den Finanzmitteln scheitern, versicherte Zillert.

Hoffnung auf den „Klebeeffekt“

Bernd Schrimpf erläuterte die Einzelheiten des Konzepts. Wer vier jeweils viermonatige Module erfolgreich absolviert hat, erlangt den Abschluss als Fachkraft für Metalltechnik beziehungsweise als Industrieelektriker. In jedem Modul ist eine drei- bis vierwöchige Praxisphase integriert. Dabei hofft man auf den „Klebeeffekt“, das heißt der Mitarbeiter kann sich während des Praktikums für den Arbeitgeber empfehlen. Das Ganze ist flexibel gestaltet, so müssen die Module nicht unbedingt hintereinander absolviert werden und bei entsprechender Eignung ist auch ein Quereinstieg möglich.

Wer den Abschluss als Fachkraft für Metalltechnik oder als Industrieelektriker erreicht hat, kann ein achtmonatiges Aufbaumodul belegen und sich je nach Fachrichtung zum Industriemechaniker, Mechatroniker oder Elektroniker weiterbilden.

Insgesamt sehen die Verantwortlichen der IHK und der Agentur für Arbeit in dem neuen Konzept, ein gutes Instrument um einerseits den Fachkräftemangel in Ostwürttemberg zu reduzieren und um andererseits die Chancen von Geringqualifizierten deutlich zu erhöhen.