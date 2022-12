Ein Herz für den Aalener Tafelladen

Siggi Kirsch ist eine gute Seele. Nicht nur neben dem Fußballplatz. Der ehemalige Teammanager des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen betreut bekanntlich weiter die AH des VfR und hat mit dieser gemeinsam eine Weihnachtsaktion gestartet. Gesammelt werden Geld- und Lebensmittelspenden für den Aalener Tafelladen.

„Ich bin immer wieder vorbeigefahren, hab die langen Schlangen schon vor den Öffnungszeiten gesehen und fand ganz einfach, da muss man helfen“, sagt Kirsch. Kurzerhand griff der aktuelle Teammanager des Fußball-Verbandsligisten Hofherrnweiler-Unterrombach zum Telefonhörer und rief im Laden an. Kirsch wollte sich selbst einen Eindruck verschaffen und unterstützte das Team an einem der Öffnungstage gleich selbst. „Wahnsinn, was da an Arbeit anfällt und wie gut das Team eingestellt ist“, gibt er Einblicke. Nach Rücksprache mit seinen AH-Fußballern auf der Weihnachtsfeier wurde schnell klar, dieses Projekt „hat die Unterstützung des Teams verdient“. Alle sammeln seitdem Spenden für den Tafelladen. „Vor allem finanzielle Hilfe ist wichtig. Da kann man, wenn etwas fehlt, die nötigen Dinge einkaufen“, stellt Kirsch klar.

Eine solche Aktion der AH-Fußballer des VfR Aalen findet in diesem Jahr erstmals in dieser Form statt. Seither hatten die Fußballer immer Turniere veranstaltet und gespielt. Da diese häufiger ausgefallen sind, sei eben kurzfristig diese Aktion ins Leben gerufen worden. Abgegeben werden können die Spenden an die AH-Fußballer, über das Spendenkonto oder eben direkt an Siggi Kirsch. Die Spenden der AH werden dann gesammelt an einem Tag an den Tafelladen übergeben.

Und Kirsch selbst, der wird auch nach Weihnachten weiter „im Ladenteam bleiben“. „Es hat einfach Spaß gemacht.“ Das gelte sicherlich auch für den einen oder anderen AH-Fußballer aus den Reihen des VfR, da ist sich Kirsch sicher.