Ein halbes Leben im Zeichen der Behindertenhilfe Ostalb

Die Ehrung von langjährigen Mitarbeitende ist ein besonderer Anlass für jedes Unternehmen. So auch für die Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb. Auf mehr als ein halbes Leben Zugehörigkeit zur Einrichtung blicken die diesjährigen Jubilare Martina Hempel, Christine Müller und Alfred Wengenmayer zurück. Im Rahmen einer kleinen Feier im Konferenzraum des Bildungs- und Kompetenzzentrums (BiKom) in Aalen wurden sie mit dem der Kronenkreuz ausgezeichnet.

„Auf solche Mitarbeitende baut die Samariterstiftung, die mehr als 25 Jahre mit einer Einrichtung Verbundenheit zeigen“, sagte Jürgen Schlepckow, Vorstand der Eingliederungshilfe. Dass eine Zugehörigkeit über einen so langen Zeitraum möglich sein kann, liege einerseits an den Mitarbeitenden aber auch daran, dass es innerhalb der Einrichtung vielfältige Angebote gebe, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder das Arbeiten in Teilzeit, so Schlepckow weiter und betonte das persönliche und berufliche Wirken der Geehrten innerhalb der Einrichtung.

Michael Schubert, Regionalleiter der BHO, dankte den Jubilaren ebenfalls für ihre Mitarbeit, Arbeitszeit und Lebenszeit. Wenn auch die Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung nicht immer leicht sei, so überwiege doch die Freude und Begeisterung.

Der Bereichsleiter der Ostalb-Werkstätten, Bernd Schäufele und die Standortleitung Neresheim, Christa Mittring, würdigten den hohen persönlicher Einsatz, den Martina Hempel, Job-Coach in den Ostalb-Werkstätten und Christine Müller, Mitarbeiterin im Bereich Wohnen Neresheim, in ihrer Arbeit für Menschen aufbringen.

Beide Jubilarinnen erhielten das Kronenkreuz in Gold. Es ist ein Dankzeichen der Diakonie, ein Zeichen der Wertschätzung für die Treue und den Einsatz im Dienste des Nächsten. Alfred Wengenmayer, zuständig für den Bereich Betriebshandwerker, erhielt nachträglich in einer Feierstunde für seine langjährige Tätigkeit ebenfalls das Kronenkreuz. Mit einer Urkunde geehrt wurde auch Michael Schubert, der seit mehr als 30 Jahren für die Diakonie tätig ist.