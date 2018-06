„Ein guter Verein sorgt für Lebensqualität“

Aus einem kleinen Turnverein ist der größte Verein in der Gemeinde geworden, der allgegenwärtig ist im Gemeindeleben. In diesem Jahr feiert der TSV Essingen seinen 125. Geburtstag, am kommenden Montag ab 18.30 Uhr mit einer Soirée in der Schloss-Scheune. Genau am Tag der Gründung Anno 1893 also. Im November gibt es außerdem eine große Gala in der Remshalle.

Original-Vereinsunterlagen, die so alt sind, wie der Verein, sind selten. Helmut Präger hat ausnahmsweise eine echte Rarität aus dem Safe geholt, auf die der TSV-Vorsitzende besonders stolz ist: Die Original-Gründungsurkunde des Vereins. „Gründung des Turnvereins am 18. Juni 1893“ steht auf dem dünnen, leicht vergilbten, aber noch gut lesbaren Dokument. Es gibt noch so ein Dokument der „ersten Stunden“ und das ist gar nicht selbstverständlich. Manch anderer Verein wäre froh darüber, noch so alte Chroniken besitzen zu können. Es ist die Mitgliederliste Anno 1895, geschrieben in Sütterlin.

Präger zählt einige der Mitglieder des damals noch frischgebackenen Vereins auf – „alles echte Essinger Namen“. Gegründet wurde der Verein, um dem Turnsport zu frönen. Eine andere Sportart gab es zu dieser Zeit noch nicht in Essingen. Entstanden ist der heutige TSV Begonnen aus der „Germania-Essingen“, die aufgelöst wurde, die 90 Mark, die noch übrig waren, flossen in den TSV. Quasi als Startkapital. 16 Gründungsmitglieder waren damals dabei im „Adler“. Plus acht sogenannte „Zöglinge“. Das war die Jugend. Und die musste sich bis zum 18. Geburtstag tadellos benehmen, um ordentliche Mitglieder zu werden. Das ging so bis in die 30er-Jahre.

Heute ist der TSV mit seinen rund 1300 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein am Ort. Vieles hat sich verändert in den vergangenen Jahrzehnten. Acht Mannschaften hat der Verein – Badminton, Fun Sport, Fußball, Kegeln, Tennis, Turnen, die neue Basketballabteilung und die Schönbrunn-Narren. Das „Aushängeschild“ des Vereins ist die 1.Fußballmannschaft in der Verbandsliga. Besonders stolz ist Präger auf die beiden Mädchen- Fußballmannschaften.

Der TSV ist für Präger mehr als „nur“ ein Sportverein: „Er hat eine wichtige Funktion für Essingen und hält die Gemeinde zusammen. Ein guter Verein sorgt für Lebensqualität in einem Dorf und ist Heimat für die Senioren und für die Jugend.“ Vor allem bei der Jugend ist der Zuwachs enorm, auch von außerhalb kommen junge Sportler nach zum TSV Essingen. Es gibt 25 Trainer in den Jugendmannschaften. (lem)