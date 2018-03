„Ein Grundstein fürs Berufsleben“

24 Auszubildende und drei Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim haben im Sommer 2017 und im Januar 2018 ihre Berufsausbildung beziehungsweise ihr Studium bei der Kreissparkasse Ostalb erfolgreich beendet.

Insgesamt beendeten 20 Bankkaufleute, drei Kauffrauen für Büromanagement, ein Informatikkaufmann sowie drei Bachelor of Arts (B.A.) im Studiengang Bank im vergangenen Jahr ihr Studium oder ihre Berufsausbildung.

Bei einer Feierstunde überbrachte Sparkassenchef Andreas Götz die Glückwünsche des Vorstandes zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss: „Eine erfolgreich absolvierte Ausbildung oder ein gut abgeschlossenes Studium ist ein wichtiger Grundstein für das kommende Berufsleben. Wir wünschen unseren ehemaligen Auszubildenden für die Zukunft alles Gute.“ Auch der Personalratsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Andreas Kapfer, gratulierte den jungen Angestellten und begrüßte sie im Kreis der Belegschaft. Für den gesamten Ausbildungsjahrgang dankten Raffaela Kopp und Marius Sturm dem Vorstand und dem Ausbildungsteam für die fundierte Ausbildung. So unterstützten viele Seminare und innerbetriebliche Unterrichte die Persönlichkeitsbildung und vermittelten fachspezifische Kenntnisse. Die Ausbildungsleiterin Manuela Trinkhaus erinnerte an den gemeinsamen Weg durch die Ausbildung und an Projekte wie „Soziales Lernen“ und „Digitale Fitness“, durch welche die Ausbildung ab dem ersten Tag spannend war. Sie zeigte außerdem die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten bei der Kreissparkasse Ostalb auf. Hervorzuheben ist, dass zehn Auszubildende ein ausgezeichnetes Ergebnis und dafür auch entsprechende Auszeichnungen erhalten haben.

Belobigungen der Kaufmännischen Schule Aalen beziehungsweise Schwäbisch Gmünd erhielten: Teresa Böhm, Neresheim, Tobias Domitrovic, Schwäbisch Gmünd, Lina Herrmann, Bartholomä, Nico Mautsch, Mutlangen, Marlen Schneider, Unterschneidheim, Marius Sturm, Aalen.

Einen Preis der Berufsschulen erhielten: Nora Bihlmayer, Neresheim, Christoph Eisenbarth, Neresheim, Raffaela Kopp, Heubach, Nicole Scholz, Aalen.

Mit einem Notendurchschnitt zwischen 1,5 und 1,9 erhielten folgende Absolventen eine Belobigung der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg: Nora Bihlmayer, Neresheim, Christoph Eisenbarth, Neresheim, Raffaela Kopp, Heubach.