Ein Gotteshaus wird herausgeputzt

Große Vorfreude herrscht derzeit in der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen, denn vom 27. bis 29. September wird unter dem Motto „Kirche blüht auf“ das 125-jährige Bestehen der Magdalenenkirche in Wasseralfingen gefeiert.

Aus diesem Anlass soll sich das Gotteshaus fein herausgeputzt präsentieren und so sind am Samstag sechs Frauen und zwei Männer zum großen Kirchenputz gekommen. Drei Stunden lang wurde alles getan, um die Kirche in Innern zum Strahlen zu bringen. Pfarrer Quast (im Bild ganz rechts), der selber mit Hand angelegt an, dankte den fleißigen Helferinnen und Helfern des Kirchengemeinderates, des Frauenkreises und der Vesperkirche für ihren Einsatz.