„Uns beflügelt die Liebe“ lautet das Motto eines Gottesdienstes für Paare am Vorabend zum Valentinstag am Sonntag, 13. Februar, um 18 Uhr in Sankt Augustinus. Alle Paare und Liebende sind dazu von der katholischen Kirche Aalen eingeladen. Musik und Gedanken zur Balance von liebevoller Zuwendung und aufreibendem Alltag wechseln sich in der Feier ab. Abschließend ist ausreichend Zeit, sich als Liebende in den Segen Gottes zu stellen.