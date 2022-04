Ein Goldener Pinguin fürs „Heimatkleid“

Große Ehre fürs Theater der Stadt Aalen: Bei den „Penguin‘s Days“, einem 1993 nach den Brandanschlägen von Solingen ins Leben gerufenen Festival für Demokratie und Toleranz am Schlosstheater Moers, wurde am Donnerstag die Aalener Produktion „Das Heimatkleid“ mit dem „Goldenen Pinguin“, dem Hauptpreis der Jury, ausgezeichnet.

Im Wettbewerb mit neun weiteren Kinder- und Jugendtheaterproduktionen aus ganz Deutschland hatte das Stück von Autorin Kirsten Fuchs mit Darstellerin Julia Sylvester in der Inszenierung von Winfried Tobias, dem Leiter des Aalener Kinder- und Jugendtheaters, besonders überzeugt.

Die Jury lobte unter anderem: „Politik ist ein wichtiges Thema, dass gerade bei uns Jugendlichen oft zu kurz kommt. Das Stück zeigt auf, wie politisch rechtes Gedankengut seinen Weg in die Gesellschaft findet – manchmal auch ohne, dass man es bemerkt. […] Die Jugendjury hat besonders beeindruckt, wie die Schauspielerin Julia Sylvester innerhalb eines Monologes so viele unterschiedliche Rollen annehmen konnte. […] Ihre schauspielerische Leistung machte sich besonders durch gut eingesetzte Dialekte, Gestik und Mimik bemerkbar. Damit erzielte Julia Sylvester eine großartige Stimmung für das Publikum in der Kapelle, während sie den Inhalt zugleich kritisch und sensibel auf der Bühne vermittelte.“

Mit einer Spendensammlung unterstützt das Theater der Stadt Aalen junge Künstlerinnen und Künstler, die aus der Ukraine geflüchtet sind oder dort zu überleben versuchen. Spenden für dieses Projekt, „Misto to go“, werden ab dem 27. April wieder in die Boxen an der Theaterkasse im Alten Rathaus und an der Abendkasse im KubAA geworfen werden. Am 21. Mai ist der Regisseur Georg Genoux, Leiter des „Theatre of Displaced People“, im Rahmen eines „Theater trifft …“ zu Gast im KubAA, um über dieses Projekt, zu dessen Initiatoren er gehört, und seine Arbeit in der Ukraine zu sprechen.

Seit Kurzem sind Karten für die Produktionen des Theaters der Stadt Aalen für die letzte April-Woche und den Monat Mai erhältlich. Bereits am 29. April hat „Hard Drive“ Premiere – ein „theatraler Crashtest“ in einem Unfallauto vor dem KubAA, bei dem jeweils vier Zuschauerinnen und Zuschauer an einem interaktiven Spiel teilnehmen können, um den Unfall zu verhindern.

Außerdem feiern am 14. und 22. Mai die beiden Spielclub-Produktionen „Das besondere Leben der Hilletje Jans“ und „Die besseren Wälder“ Premiere. Um das Maiwetter auch draußen genießen zu können, nimmt das Theater das Publikum ab dem 12. Mai zudem mit auf einen literarischen Spaziergang mit „Goethe im Park“ rund um Schloss Fachsenfeld.