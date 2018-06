Ein Ginkgo-Bäumchen für die Kreisräte

Fünf Euro hat jedes Mitglied des Ostalb-Kreistags der in Lorch ansässigen Christiane-Eichenhofer-Stiftung gespendet – und dafür in der jüngsten Kreistagssitzung jetzt ein Ginkgo-Bäumchen erhalten. Ein Schelm, der vermutete, der Kreistag sehe vor lauter Bäumchen jetzt den Wald nicht mehr... Die 1992 von Christiane Eichendorfer gegründete Stiftung unterstützt schwerkranke Kinder und deren Heilung. Der Mittelpunkt der Stiftungsarbeit liegt dabei in der „Tour Ginkgo“, die jedes Jahr für eine begünstigte Organisation ausgerufen wird. Als Dank erhalten die Spender eine Ginkgo-Pflanze als Erinnerung daran, dass dieser Baum die erste Pflanze war, die 1945 nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima wieder anfing, gesunde Blätter zu tragen. Christiane Eichenhofer erkrankte 1969 im Alter von fünf Jahren an Leukämie. Die Überlebenschancen Ende der 60er Jahre waren gering und mit den heutigen nicht zu vergleichen. Sechs Jahre lang kämpften die Ärzte um das Leben von Eichenhofer und gegen den Krebs, mehrfach wurde sie von den Ärzten aufgegeben. Nach einer Behandlungsdauer von insgesamt zwölf Jahren konnte sie 1981 als geheilt entlassen werden. Foto: Eckard Scheiderer