Ein gewonnener Punkt für die SG2H-Herren

Vöhringen/Aalen (an) - Am vergangenen Sonntag haben es die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen mit dem Verbandsligaabsteiger SC Vöhringen zu tun bekommen. Der Endstand lautete 29:29.

Nach dem zuletzt erfolgreichen Heimsieg gegen die TSG Söflingen II, war die Devise an die gute Leistung aus der vergangenen Woche anzuknüpfen. Dies gelang zu Beginn der Partie nur teilweise.

Aufgrund von technischen Unsicherheiten im Angriff und zu nachlässigem Verhalten in der Abwehr, konnte die Heimmannschaft aus Vöhringen mit 8:4 in Führung gehen. Trainer Matthias Haas, war gezwungen die erste Auszeit zu nehmen. Diese zeigte wiederum nur bedingt Wirkung. Immer wieder kam der gegnerische Rückraumshooter Brugger, der am Ende mit 14 Toren bester Werfer seines Teams war, zu unbedrängt zum Torabschluss und brachte so seine Mannschaft mit einem Zwei-Tore-Vorsprung von 14:12 in die Halbzeit. Das Trainerduo Jörg/Haas fand in der Halbzeitansprache offenbar die richtigen Worte. Das Team der SG Hofen/Hüttlingen stabilisierte sich in der Abwehr und konnte die dadurch gewonnenen Ballgewinne mit dem gewohnten Tempospiel im gegnerischen Tor erfolgreich unterbringen. In dieser Phase war es Colin Schneider, der die SG2H Tor um Tor nach vorne brachte. Das Spiel entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einem echten Handballkrimi. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen. Beim Spielstand von 29:27 für den SC Vöhringen und noch 60 Sekunden Restzeit, schien das Spiel entschieden. Jedoch zeigten die Männer der SG2H Charakter und konnten den Ball zwei Mal ergattern, sodass die letzte Aktion des Spiels Siebenmeter für die SG2H heißen sollte. Kapitän Felix May nahm sich ein Herz und netzte am Ende zum 29:29-Endsstand ein. Dies ist sicherlich ein nach diesem Spielverlauf gewonnener Punkt, mit dem sich das Team der SG2H zufriedengeben kann. Jetzt heißt es, die Konzentration während der Trainingswoche hochzuhalten. Denn am kommenden Samstag wartet der nächste starke Gegner. Der Ligaprimus aus Gerhausen wird hier in der heimischen Talsporthalle zu Gast sein