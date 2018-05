Ein Gegner mit Potenzial

Fußball-Landesligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erwartet an diesem Sonntag den TV Echterdingen im heimischen Sportpark. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr. Viele Jahre gehörte der TV Echterdingen zu den besten Mannschaften der Landesliga. Häufig spielte der TVE sogar im Konzert der Aufstiegsaspiranten mit. Anders in diesem Jahr.

Mit 28 Punkten belegt das Team von Trainer Mario Estasi den 13. Platz und kämpft um den Verbleib in der Liga. Eine Situation mit der vor der Saison niemand gerechnet hatte und mit der die Mannschaft nun umgehen muss. „Ich glaube viele Vereine hatten den TVE vorne erwartet. Davon können wir ein Lied singen. In der vergangenen Saison gehörten wir auch zu den Mannschaften, die von der Konkurrenz im vorderen Drittel gesehen wurde und wir kämpften bis zum Ende um den Ligaverbleib. Dieser Platz sagt aber nichts über das Leistungsvermögen aus. Die Liga ist extrem ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen und ich bin mir auch sicher, dass Echterdingen mehr Potenzial hat, als der Platz gerade aussagt“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger.

Die TSG belegt nach dem Remis beim TSV Weilheim/Teck Platz vier in der Tabelle und kann befreit aufspielen. Der Abstand nach hinten beträgt komfortable zehn Punkte. In der vorderen Region ist nur der SV Ebersbach/Fils in Reichweite. Das Spitzenduo Heiningen und Waldstetten machen die Meisterschaft zu einem Zweikampf. „Wir haben noch sechs Spiele und werden alles daran setzen, um den Platz zu verteidigen. Es wäre leichtsinnig zu sagen, dass die Saison für uns gelaufen ist und wir würden uns ein Eigentor schießen, wenn wir nicht gewillt wären, die Runde auf Platz unter den ersten Vier beenden zu wollen“, so der TSG-Trainer, der dabei an seine Mannschaft appelliert den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Wir sind zwar vier Spiele in Folge ungeschlagen, trotzdem werden wir nicht übermütig. Meine Jungs wissen, dass sie jedes Spiel an ihre Leistungsgrenze gehen müssen, um etwas Zählbares zu holen. So auch gegen Echterdingen“, fordert Bilger.

Einer sorgt gerade für Furore. Timo Frank hat in den letzten Spielen vier Spielen vier Treffer erzielt. Auf ihn können die Trainer zählen. „Timo macht gerade einen sehr guten Job. Man sieht was ein Erfolgserlebnis bei einem Stürmer ausmachen kann.

Ich hoffe, dass er auch gegen Echterdingen an diese Leistung anknüpfen kann“, so Bilger, der gegen Echterdingen auch auf die Zuschauer baut. „Es ist schön zu sehen, dass viele Zuschauer zu unseren Heimspielen kommen. Das zeigt auch, dass die Leute den Stil und die Philosophie der Trainer und des Vereins mittragen.

Ich hoffe, dass gegen Echterdingen wieder viele Fans den Weg in den Sportpark finden werden und das Team unterstützen.“