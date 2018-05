Die Kaderplanung des Fußball-Drittligisten VfR Aalen für die neue Saison schreitet immer weiter voran: Der VfR hat sich nun die Dienste von Royal-Dominique Fennell gesichert, der vom Ligakonkurrenten Halleschen FC ablösefrei nach Aalen wechselt.

Der defensive Mittelfeldspieler, der auch auf der Innenverteidigerposition eingesetzt werden kann, blickt auf 155 Drittligaspiele zurück. Vor seinem Wechsel 2016 nach Halle war der 28-Jährige unter anderen für die Würzburger Kickers, die Stuttgarter Kickers, den SSV Ulm und den VfB Stuttgart am Ball. „Dass wir Nick für den VfR gewinnen konnten, ist natürlich eine tolle Geschichte. Er verkörpert genau den Typ Spieler, der uns in unserem Kader bislang noch gefehlt hat. Seine Robustheit gepaart mit spielerischer Qualität und Beidfüßigkeit wird unserem Spiel sehr gut tun“, so VfR-Trainer Argirios Giannikis. „Die Verpflichtung von Royal-Dominique Fennell ist ein ganz wesentlicher Eckpfeiler in unserem Konzept für die kommenden drei Jahre. Er bringt Erfahrung und jede Menge Dynamik mit, wovon unser gesamtes Team profitieren wird“, erklärte Hermann Olschewski, Präsidiumsmitglied Sport beim VfR.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfR. Die VfR-Verantwortlichen haben mich in den gemeinsamen Gesprächen vom Konzept und der Ausrichtung des Vereins überzeugt. Hier wächst gerade wieder etwas heran, wozu ich sehr gerne meinen Teil beitragen möchte“, so Fennell. Der Deutsch-Amerikaner unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 und trägt künftig die Rückennummer sechs.