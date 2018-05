Ein Fußballfest in der Weststadt

Im VR-BANK Sportpark Aalen und auf den Plätzen im Greut wird am 8. und 9. Juni 2018 der Deutsche Ü-32-Meister 2018 ermittelt. Die Gastgeber der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach treffen in der Gruppe A auf den MSV Börde Magdeburg, den VfB Lübeck, den SSV Bornheim und SV Broitzem. Auch in der Gruppe B, C und D warten auf die Zuschauer am Spielort in Aalen-Hofherrnweiler spannende Partien.

Die Organisation läuft auch Hochtouren. Nur noch wenige Wochen, dann wird Aalen zur Fußballhochburg der Region. 40 Mannschaften aus ganz Deutschland kämpfen in acht Gruppen um das Weiterkommen in die Finalrunde.

Weltmeister Guido Buchwald bewies bei der Auslosung im Dezember vergangenen Jahres ein glückliches Händchen. In der Gruppe B treffen der TUS Germania Schnelsen, der TSV Fortuna Sachsenross, SF Gera, die SG Waibstadt-Neidenstein und der SFC Stern Berlin 1900 aufeinander. Die Gruppe C besteht aus den Spandauer Kickers, Stadelhofen Oberkirch, dem TSV Eller, dem FC Oberneuland und der SG Grasdorf-Pattensen. Die Gruppe D komplettiert das Feld, das im heimischen Sportpark Aalen-Hofherrnweiler um das Weiterkommen kämpft.

Hier stehen der Auersmacher SV, der 1. FC Neubrandenburg, SF Seligenstadt, der SSC Hagen und der TSV Krähenwinkel-Kaltenweide. „Wir erwarten auf dem Vereinsgelände der TSG spannende Spiele. Ich persönlich bin gespannt, welche Teams sich durchsetzen werden. Selbst habe ich zwar ein paar Favoriten. Ich werde abwarten, ob sich meine Einschätzungen bestätigen“, sagt Markus Bezler, Chef des Organisationskomitees des Ausrichters TSG. Das Finale des 13. Deutschen Altherren Supercups 2018 ist auf 18 Uhr angesetzt. Zuvor wird die SHW Bergkapelle diesem Highlight mit dem Spielen der Deutschen Nationalhymne einen würdigen Rahmen verleihen.

Großes Rahmenprogramm

Nicht nur auf dem Platz erwarte die Besucher einiges. Nach dem Finale am Samstag (9. Juni) gegen 18 Uhr findet im Festzelt eine große Playersparty mit Siegerehrung statt.

Auch am Sonntag (10. Juni) wird die TSG ein abwechslungsreiches Programm bieten. Die Big Band eröffnet um 11 Uhr. Ende der Veranstaltung gegen 15 Uhr. „Wir wollen der Region ein Fußballfest mit einem tollen Rahmenprogramm bieten, deshalb würde ich mich persönlich sehr freuen, wenn zahlreiche Leute aus Aalen und Umgebung den Weg zu den Spielstätten in Hofherrnweiler und im Greut finden würden. Natürlich sind auch alle herzlich zu Abschlussparty in den Sportpark eingeladen. Ich denke, dass wäre ein würdiger Rahmen für ein Turnier dieser Bedeutung“, sagt Markus Bezler.