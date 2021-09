Ein Freistoß macht den Unterschied: TSG gewinnt 1:0

Schön war es nicht, dafür umso erfolgreicher: Mit einem knappen 1:0-Heimsieg reitet die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach weiterhin auf der Erfolgswelle und beißt sich weiterhin am Fußball-Verbandsliga-Tabellenführer aus Essingen fest. Mit nun 23 Punkten aus zehn Spielen hat die junge Truppe von Coach Patrick Faber die Erwartungen bisher deutlich übertroffen und sammelt immer mehr Punkte für das vor der Saison ausgegebene Ziel Klassenerhalt.

Dabei taten sich die Weststädter zunächst ungewöhnlich schwer. Die erste halbe Stunde brachte nicht eine echte Möglichkeit hervor. Das Spiel war geprägt von leichten Abspielfehlern auf beiden Seiten, die die jeweils andere Mannschaft durch eben solche Fehler ihrerseits nicht ausnutzen konnte. Turbulent wurde es dann wie aus dem Nichts in der Schlussphase der ersten Hälfte. TSG-Angreifer Benjamin Schiele lief allein auf das Tor zu und wurde dann von hinten zu Fall gebracht. Der Unparteiische entschied zunächst recht überraschend nur auf Gelb für den SKV-Verteidiger. Nach Absprache mit seinem Assistenten musste der Rutesheimer den Platz dann doch noch folgerichtig mit einer roten Karte verlassen. den fälligen Freistoß zirkelte der erneut auffällige Julian Köhnlein dann über die Mauer unhaltbar ins rechte Eck. Mit der Führung im Rücken entwickelten die Hausherren dann plötzlich deutlich mehr Offensivdrang. Kurz darauf vergab Benjamin Schiele die Chance zum 2:0.

Nach dem Seitenwechsel war die Sauerbachtruppe zunächst auf Spielkontrolle bedacht. Echte Chancen waren nun Mangelware. Rutesheim versteckte sich allerdings keineswegs und die TSG fiel zunehmend wieder in die Verhaltensmuster aus Abschnitt eins zurück. Zwar kam Rutesheim nicht zu hochkarätigen Chancen, unnötige Fehler der TSG trieben den gut 250 Zuschauern im VR Bank-Sportpark aber ein ums andere Mal den Schweiß auf die Stirn. Hofherrnweiler-Unterrombach taten sich in der Schlussphase nun immer mehr Räume auf. Teils gute Gelegenheiten vergaben die Hausherren aber. Defensiv agierte der Tabellenzweiten in der Schlussphase hingegen absolut stabil und ließ keine echten Chancen mehr. Besonders der starke Schlussmann Joshua Barth strahlte in den teils hitzigen Situationen eine enorme Ruhe aus und gab seinen Vorderleuten so viel Sicherheit. Schlussendlich kam Rutesheim zu keiner Gelegenheit mehr und so darf sich die TSG Hofherrnweiler über drei weitere hart erkämpfte Punkte freuen. Damit bleibt die TSG völlig überraschend weiterhin in der Spitzengruppe der Verbandsliga. In dieser Saison stehen die Weststädter nun immer noch bei nur einer Niederlage.

Trainer Patrick Faber und seine junge Truppe wären sicherlich nicht abgeneigt, wenn das auch nach dem nächsten Spiel gegen Holzhausen weiterhin der Fall wäre. Im Heimspiel am nächsten Samstag geht es dann aber 15.30 Uhr im VR Bank-Sportpark erneut um drei Punkte.