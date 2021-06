Ein Fotobuch für „Winni“

Vier Jahre lang war Winfried Kohlmannthaler Trainer bei des Fußball-Kreisligisten SG Schrezheim. Nun möchte er seine volle Aufmerksamkeit seinen Enkelkindern widmen und verabschiedet sich nun in den Ruhestand als Trainer. Ein Trainingsspiel beendete die Ära Kohlmannthaler.

Abteilungsleiter Hans-Peter Vaas nannte nochmals einige wichtige Ereignisse und unvergessliche Spiele die Kohlmannthaler mit der SG bestritten hatte. Nicht zu vergessen die Doppelmeisterschaft im letzten Jahr. Mit einem Fotobuch voller Erinnerungen an diese Zeit wurde „Winni“ verabschiedet. „Es ist immer wieder schön, sich solche Bilder nach einer langen Zeit anzuschauen,“ so Kohlmannthaler freudestrahlend. Gleichzeitig mit dieser Verabschiedung wurde der neue Trainer Günther Niggel in sein Amt eingeführt.