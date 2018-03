Ein feuriger Abend

Feuer und knappe Entscheidungen auf der Ziellinie haben den Gala-Abend der Stadt Aalen zu Ehren der Sportler des Jahres 2017 in der Aalener Stadthalle am Sonntag geprägt. Freuen durften sich alle 224 geehrten Sportler, besonders aber Prisca König (LSG Aalen), Joachim Krauth (MTV Aalen), Michelle Fischer (LSG Aalen) und die Mannschaft Herrenpaar der TSG Hofherrnweiler mit Johannes Weiße, Erik von Wachter.

Am Ende entschieden 16 Stimmen zu Gunsten von Crossläuferin Prisca König. Sie zog auf den letzten Metern noch an der Schwimmerin Friederike Hoyer vorbei, die in diesem Jahr nach ihrem Wechsel von der TSG Abtsgmünd zum MTV Aalen erstmalig von der Stadt Aalen geehrt werden konnte. „Die Entscheidung fiel erst in den letzten Tagen der Abstimmung, sozusagen auf der Ziellinie hat König Hoyer noch abgefangen“, sagte Moderator Sebastian Gehring. Überhaupt hat die Wahl in diesem Jahr ein „rekordverdächtiges Ergebnis“ erzielt. Nach der Öffnung der Abstimmung für alle Sportfans (davor durften nur Aalener Bürger abstimmen, d. Red.), zählten die Verantwortlichen über 1700 abgegebene Stimmen.

„Starkes Zeichen für den Sport“

„Das ist ein starkes Zeichen für den Sport“, sagte Armin Peter vom Stadtverband Sport und Kultur Wasseralfingen. Bei der Wahl zum Sportler des Jahres ging es nicht ganz so eng zu. Hier setzte sich Triathlet Joachim Krauth vom MTV Aalen die Krone auf und durfte sich damit nach seiner Qualifikation für den Ironman auf Hawaii auch über den Titel Sportler des Jahres freuen. „Eigentlich sollte die Stadt Aalen da einen Charterflug organisieren“, warf Gehring in den Raum. Doch der Oberbürgermeister Thilo Rentschler, der die Ehrung der Sportler vornahm, ließ sich nicht darauf ein und konterte schmunzelnd: „Mit Sicherheit ist der Ausflug nach Hawaii aber lohnenswerter als ein Auswärtsspiel des VfR Aalen.“ Den Titel des Nachwuchssportlers sicherte sich Michelle Fischer von der LSG Aalen, während bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres das Herrenpaar der TSG Hofherrnweiler die Showtanzgruppe des MTV Aalen „Choice acrobatic bewitched“ und die Bundesligamannschaft des Aalener Luftsportrings auf die Plätze verwies. Wolfgang Gmeiner vom Luftsportring durften dann aber zumindest die Dankesworte für alle geehrten Sportler an die Gäste in der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle richten. „Wir bedanken uns für das Engagement der Stadt, aber möchten auch einfordern, dass dieses nicht nachlässt.“ Untermalt wurde die dreistündige Gala von einem Feuer- und LED-Künstler, der der Menge ordentlich einheizte. Außerdem bekam die „Marching Band“ der Musikschule Aalen ihren großen Auftritt und die „Dance Kids“ des MTV Aalen entführten das Publikum mit ihrem Programm in die Welt von „Walt Disney“.