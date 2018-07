Ein Fest hoch über der Stadt

Seit 120 Jahren kommen Jung und Alt aufs Aalbäumle und genießen die Aussicht über die Region. Am Wochenende wurde auf Aalens Hausberg Jubiläum gefeiert.

Quer durch den Wald führt er, der Weg hinauf zur Aussichtsplattform. Es raschelt im Gebüsch, da stehen plötzlich zwei finstere Gesellen im Weg. Das Gesicht ist rot, die Haare buschig schwarz. Auf ihrer schwarzen Kleidung tragen sie Röcke aus roten und gelben Fetzen. Normalerweise spuken sie nicht durch den Wald, sondern bei bunten Umzügen, die Fachsenfelder Schlosshexen. „Wir sind heute ganz brav. Nicht wie im Fasching, da können wir auch anders“, versichert die eine. „Nur ein bisschen erschrecken“, ergänzt ihre Hexenschwester. Sie begleiten die Besucher auf dem „Hexenweg“, auf dem es viele spannnde Fragen zu beantworten gibt.

Ein Stückchen weiter in Richtung Aalbäumle betreut Ruth Bohn das Waldmobil Ostalb. Die beiden Dreijährigen Benedict und seine Freundin Romy bemalen gerade eine Holzscheibe. „Wir kommen öfter hierher, vor allem zum Spielplatz. Das ist einfach eine schöne Strecke zum Laufen mit den Kindern“, sagt Benedicts Mama Manuela Zahorka.

Oben angekommen haben sich trotz eines kurzen Regenschauers einige Besucher an der Aalblbäumles-Hütte niedergelassen.

Sara und Pia schreiben mit Mama Sonja Dolder aus Fachsenfeld gerade eine Postkarte an ihre Oma. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein bietet die Aktion an seinem Stand an. Die Besucher können aus mehreren Motiven wählen und eine gratis Ansichtskarte an Freunde und Verwandte vom Aalbäumle schicken.

Aber nicht nur Familien kamen beim Jubiläumswochenene auf dem Aalbäumle ihre Kosten.

Zum Festauftakt, am Freitagnachmittag hatte Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler, bereits die ältesten Besucher geehrt. Hans Zeiher aus Essingen war mit 95 Jahren der älteste Gast. Auch Martha Fuchs, 94, und Klara Wiedmann, ebenfalls 94, beide aus Aalen, wurden geehrt. Seit Freitagnachmittag ziert zudem eine neue Tafel des Verkehrs- und Verschönerungsvereins den Turm.

Am Sonntagmittag gab es für die Gäste auf dem Berg auch noch Musik: die Ellwanger Band „Just Dixie“ unterhielt mit flotten Rythmen.