Ein Fest, das bewegt

Am Wochenende wird in Aalen geturnt. Denn die Stadt ist in diesem Jahr Gastgeber des Landeskinderturnfestes, veranstaltet vom Schwäbischen Turnbund.

Rund 5000 Sportler kommen vom 20. bis 22. Juli in die Stadt. Die Bevölkerung ist eingeladen, am großen Sportfest mitzumachen, zu feiern, mitzuturnen und verschiedene Sportangebote, die es in der ganzen Stadt geben wird, auszuprobieren.

Die Gäste kommen aus dem ganzen Verbandsgebiet des Schwäbischen Turnbunds, aus Baden, Bayern und Westfalen nach Aalen. Sie übernachten in Schulen, mit Luftmatratze und Schlafsack. Dort bekommen sie auch Frühstück und warme Mahlzeiten. Ein großer Aufwand, der dank vieler Helfer gestemmt werden kann. Oberbürgermeister Thilo Rentschler bedankte sich beim Pressetermin am Dienstag bei allen Organisatoren, allen voran den etwa 650 Ehrenamtlichen sowie dem Rettungsdienst und zahlreichen Hilfskräften, die für einen reibungslosen Ablauf des Wochenendes sorgen.

Kinder und Jugendliche zur Bewegung animieren

„Wir wollen mit diesem Fest, dem Höhepunkt des Turnjahres, die Bewegung fördern. Jeder soll dabei sein können, aktiv sein und sich bewegen“, so Wolfgang Drexler, Präsident des schwäbischen Turnbundes. Nur 30 Prozent der Kinder in Baden-Württemberg bewegten sich pro Tag eine Stunde, wie empfohlen wird, so Drexler weiter. Auch sei es für die Kinder und Jugendlichen wichtig, Siege und Niederlagen zu erleben und zu verarbeiten. Dies alles könnten sie in Sportvereinen lernen.Karlheinz Rössler, Vorsitzender des Turngaus Ostwürttemberg fügt hinzu: „Mit den Mitmachangeboten wollen wir vor allem den Kindern, die bisher noch keine Beziehung zum Sport haben, Spaß an der Bewegung vermitteln und sie animieren, in einen Verein zu gehen.“

Eines der Mitmachangebote ist der Spieleparcours im Stadtgarten für Vorschulkinder. Die Stationen werden von angehenden Erzieherinnen der Justus-von-Liebig-Schule, Mitarbeitern und ehrenamtlichen des aufwind-Kinderzentrums, des MTV Aalen-Kiss-Clubs sowie vom VfR Aalen betreut. Auch die Azubis der Stadt, die Mitarbeiter des heilpädagogischen Fachdienstes und Schüler der Uhland-Schulen betreuen die Kinder dort.

Verkehrsbehinderungen am Festwochenende

Für den Aufbau und während der Dauer des Festes wird die Bahnhofstraße zwischen der Einmündung Schubartstraße bis zur Stuttgarter Straße, Höhe Polizeirevier, von Mittwoch, 18., bis Montag, 23. Juli, voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Am Turni-Aktionstag, 20. Juli, finden Aktionen auf der Bahnhofstraße, dem Sparkassenplatz und dem oberen Marktplatz statt.

Die Wochenmarktbeschicker haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: Vor dem Rathaus gibt es 1000 „fitte Tüten“ mit Gemüsesticks und passenden Dips zum Kosten. Am Turnfestwochenende sind neben der Rathaustiefgarage auch die parkhäuser Spitalstraße, Spritzenhausplatz und am Bahnhof geöffnet.

Mit der Turnfestkarte können die Turnfestlinie und alle Busse der OVA (Omnisbusverkehr Aalen) vom 20. bis 22. Juli kostenlos genutzt werden. Auf dem Sparkassenplatz haben der Schwäbische Turnerbund und der Touristik Service der Stadt Aalen ein Info-Zelt aufgebaut.

