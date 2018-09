Ein Fernduell bahnt sich an

Die Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A starten in einen heißen Herbst. Die Spitzenteams haben sich eine gute Ausgangslage geschaffen, dürfen sich aber keine Ausrutscher erlauben. Die abstiegsbedrohten Gegner hingegen hoffen darauf, den ein oder anderen Coup landen zu können.

Kreisliga A I: Vier Niederlagen in Folge und ein Absturz um zehn Tabellenplätze – der TSV Essingen II (12./6 Punkte) befindet sich auf einer bedrohlichen Talfahrt. An diesem Sonntag droht der Verbandsliga-Reserve sogar der Absturz auf einen Abstiegsrang – es sei denn, die Essinger sorgen beim Bezirksliga-Absteiger und Meisterschaftsaspiranten TSV Heubach (2./13) für eine faustdicke Überraschung. Nicht minder unter Zugzwang steht die SGM Hohenstadt/Untergröningen (15./4). Der Vorletzte hofft gegen den auswärts noch punktlosen TV Herlikofen (8./9) auf seinen zweiten Heimsieg.

Kreisliga A II: Zwei Wochen nach ihrem allerersten Punktverlust greift die zuletzt spielfreie DJK SV Eigenzell (1./19) wieder ins Geschehen ein und hat mit der DJK-SG Schwabsberg-Buch (2./18) nun einen hartnäckigen Verfolger im Nacken sitzen. Im direkten Duell Anfang September hatte der Spitzenreiter die Rainauer zwar mit einem 4:1-Sieg in ihre Schranken verwiesen, doch das Team von Trainer Branko Okic hat mit drei Siegen in Folge für neue Spannung an der Tabellenspitze gesorgt. Ein spannendes Fernduell scheint sich hier anzubahnen. Die beim 2:2 gegen den SSV Aalen erstmals ein wenig ausgebremsten Eigenzeller empfangen am Sonntag mit dem SV Ebnat (14./6) den zweiten Bezirksliga-Absteiger und wollen eine neue Siegesserie starten. Auch Konkurrent Schwabsberg will seiner lediglich auf dem Papier festgehaltenen Favoritenrolle gerecht werden und hat gegen den TSV Westhausen (15./5) seinen dritten Heimerfolg fest im Blick. Die Gäste, die in der Vorwoche ihren lang ersehnten ersten Saisonsieg bejubelten, werden allerdings mit neuem Selbstbewusstsein anreisen und hochmotiviert sein, dem Aufstiegskandidaten ein Bein zu stellen.

Ein solcher Coup würde auch Westhausens Ausgangslage im allmählich einsetzenden Abstiegskampf merklich verbessern. Durch das 3:1 gegen Ellenberg konnte der TSV den Anschluss zum rettenden Ufer wieder herstellen, belegt aber weiterhin gemeinsam mit dem FC Schloßberg (17./4) und dem TSV Adelmannsfelden (16./4) die Abstiegsränge. Schloßberg hofft nach zuletzt drei Niederlagen im Duell der anfälligsten Abwehrreihen ligaweit beim VfB Ellenberg (13./7) auf die Wende, um zugleich die Rote Laterne wieder abgeben zu können. Adelmannsfelden steht vor heimischer Kulisse gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II (10./11) ebenso unter Zugzwang. Die TSG Abtsgmünd (12./7) hingegen möchte die Gunst der Stunde nutzen und sich mithilfe eines zählbaren Erfolgs bei der SGM Union Wasseralfingen (6./13) von der Gefahrenzone zu distanzieren. Auch der TV Bopfingen (11./9) will sich ein wenig mehr Sicherheit schaffen, steht gegen den formstarken TSV Hüttlingen (5./13) jedoch vor einer äußerst anspruchsvollen Aufgabe. Dicht oberhalb des Tabellenkellers finden sich auch weiterhin mehrere ambitionierte Mannschaften, die ihren hohen Ambitionen bislang hinterher hinken. SV DJK Stödtlen (9./11) könnte durch einen Heimerfolg mit den Gästen aus SV Kerkingen (3./14) immerhin nach Punkten gleichziehen, der SSV Aalen (8./11) wiederum am VfB Tannhausen (7./11) gleichziehen. Spielfrei aussetzen und voraussichtlich um einige Positionen abrutschen wird der SV Pfahlheim (4./13).

Kreisliga A III: Nach einem holprigen Saisonstart befindet sich die SGM Königsbronn/Oberkochen (8./8) derzeit im Aufwind, blieb zuletzt viermal in Folge ungeschlagen und ist ins gesicherte Mittelfeld aufgerückt. Im Heimspiel gegen Tabellennachbar SC Hermaringen (9./7) bietet sich nun die Gelegenheit, sich weiter von den hinteren Rängen zu distanzieren.