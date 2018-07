Ein Favorit und ein Ausrichter als Außenseiter

„Ich bin gespannt, ob wir für das Jahr 2019 einen neuen Pokal brauchen“, sagt Julian Kohler von der Stadt Ellwangen und spielt damit darauf an, dass der Fußball-Bezirksligist FC Ellwangen bei einem möglichen dritten Triumph den Pokal behalten dürfte. Am Dienstagabend wurden nun im Sitzungsaal des Ellwanger Rathauses aber erst einmal die Gruppen für die 3. Stadtmeisterschaft ausgelost. Die Spiele finden vom 3. bis 5. August auf der Anlage des FC Röhlingen statt.

„Schade, dass die SG Schrezheim in diesem Jahr nicht dabei ist“, sagt Hermann Weber vom Stadtverband sporttreibender Vereine. Der Spielgemeinschaft passt der Termin allerdings nicht in die Vorbereitungspläne. Man sei deswegen nicht „stinkig“, aber es sei dennoch wünschenswert, dass im kommenden Jahr wieder alle Ellwanger Vereine eine Mannschaft für den Stadtpokal stellen werden.

Generell findet Weber nämlich, dass alle Ellwanger Vereine „an einem Strang ziehen und die Kräfte bündeln müssen“. Dann könnten nämlich alle Vereine von dem neuen Wir-Gefühl der Vereine profitieren. „Wir sind in Ellwangen noch weit weg von einer Gemeinschaft“, befindet Weber und findet, dass er das beurteilen könne, da er kein gebürtiger Ellwanger sei und den Blick von außen habe. Einen wichtigen Schritt zu einer besseren Gemeinschaft soll daher auch die Stadtmeisterschaft leisten.

Mit dabei sind bei der 3. Auflage zwei Mannschaften des FC Ellwangen, Eigenzell, Pfahlheim, Rindelbach/Neunheim, Eggenrot und der FC Röhlingen als Ausrichter. „Wir schauen immer, dass der Ausrichter des Stadtpokals beispielsweise ein Jubiläum feiert und dann geben wird das Vorbereitungsturnier an den jeweiligen Verein“, erklärt Weber.

So findet das Event in diesem Jahr in Röhlingen statt. Der Verein feiert nämlich 70 Jahre. Nach der Absage aus Schrezheim kämpfen nun also sieben Mannschaften in einer Vierer- (Ellwangen I, Röhlingen, Pfahlheim und Eigenzell) und einer Dreiergruppe (Ellwangen II, Eggenrot, Neunheim/Rindelbach) um den Stadtpokal und nicht wie anfangs gedacht von Donnerstag bis Sonntag, sondern von Freitag bis Sonntag. „Die Resonanz im vergangenen Jahr war sehr gut und vielleicht gibt es ja mal eine faustdicke Überraschung“, sagt Weber. Für die größte könnte der Ausrichter aus Röhlingen fast schon höchst selbst sorgen, wenn der Absteiger aus der Kreisliga A in der Gruppenphase den Bezirksligisten aus Ellwangen ausschalten würde.

Losfee Christian Schmid

„Möglich ist alles, vor allem in der Vorbereitung“, so Weber weiter. Als Losfee fungierte im Sitzungssaal der Abteilungsleiter des FC Röhlingen, Christian Schmid. „Ich hoffe ihr seid mit den Gruppen zufrieden“, sagt er danach mit einen Schmunzeln zu den anwesenden Vereinsvertretern. Gespielt wird jeweils zweimal 30 Minuten. Den Auftakt macht am Freitagabend dabei die Gruppe A. Die zweite Gruppe steigt dann erst am Samstag in das Turnier ein. Spielbeginn ist hier um 11 Uhr.

Die Platzierungsspiele stehen dann am Sonntagnachmittag auf dem Programm und spätestens dann wird sich die Frage, ob der FC Ellwangen den Pokal behalten darf, von selbst beantworten. „Wir hoffen auf einen verletzungsfreien Verlauf“, sagt Kohler. Wer den Stadtpokal im Jahr 2019 ausrichten wird ist noch offen.