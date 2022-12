Ein Familienfest zum Adventsbeginn

Bei winterkaltem Sonntagswetter hat der Musikverein Unterkochen unter der Leitung von Werner Wohlfahrt pünktlich den Adventszauber auf dem Rathausplatz angestimmt. Mit klassischen Weihnachtsliedern animierten die Bläser zum Mitsummen und Mitsingen.

Wegen Corona hatte der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Unterkochen als Veranstalter den seit vielen Jahren zur Tradition gewordenen Adventszauber in den letzten beiden Jahren absagen müssen. Umso mehr war den Organisatoren und den vielen Besuchern jetzt die Freude ins Gesicht geschrieben, in diesem Jahr endlich wieder gemeinsam die Adventszeit mit Musik und den kuscheligen Schafen der Schäferei Kaufmann einzuläuten.

Gemeinschaftliches Engagement vieler Beteiligter wird dabei großgeschrieben und das war auch an allen Ecken zu spüren. So bewirtete der Liederkranz im Rathaus mit Kaffee und Kuchen. Für die Kleinen wurde eine Schmink- und Bastelaktion von der Narrenzunft Unterkochen angeboten. Die Märchenerzählerin Rosemarie Feuchter zog die anwesenden Kinder mit rührenden Advents- und Weihnachtsgeschichten in ihren Bann.

Einen großen Auftritt hatte der Schülerchor der Kocherburgschule, genauso wie die Kinder der Unterkochener Kindergärten und der Grundschule. Sie brachten neben einem eigens einstudierten Sternenlied kunstvoll ausgemalte Fensterbilder als kleine Gabe für den extra angereisten Nikolaus mit. Dieser wurde am großen Weihnachtsbaum mit Hunderten kleinen Lichtlein in Kinderhänden von einem wahren Lichtermeer begrüßt. Der Nikolaus revanchierte sich bei jedem Kind mit einer kleinen Überraschungstüte.

Zahlreiche Vereine, die Kindergärten und Schulen beteiligten sich mit ihren Marktständen und machten den Rathausplatz zu einem Weihnachts-Wunderland. Es wurden Grillwürstchen, Waffeln, selbstgemachtes Weihnachtsgebäck, Glühwein, Popcorn, Tee und kunstvoll gefertigter Schmuck angeboten.

Am Nachmittag fand die traditionelle Weihnachtsgansverlosung statt, die von örtlichen Firmen und Gönnern mit ihren Spenden ermöglicht wurde. Das Finale gestaltete das Alphornquartett unter der Leitung von Manfred Stütz. Brigitte Willier, die Vorsitzende des HGV Unterkochen, fasste den Nachmittag so zusammen: „Der Adventszauber ist für uns wie ein großes Familienfest – persönlich, gemütlich, schön!“