Ein Event der Extraklasse

Einmal im Jahr steht im Ellwanger Waldstadion nicht der Fußball im Mittelpunkt. Bis zu 600 Leichtathleten messen sich dann nämlich beim Sparkassen-Meeting in den unterschiedlichsten Disziplinen. Mit dabei in diesem Jahr sogar wieder ein Starter aus dem Senegal. Doch die Veranstaltung soll nicht nur Spitzensportler aus der ganzen Welt an die Jagst locken, auch die umliegenden Vereine können und werden ihrer Sportler wieder an den Start schicken. Schließlich werden am 19. Mai auch wieder die Kreismeisterschaften in Ellwangen ausgetragen. Bis zum 15. Mai läuft die Meldefrist für alle Disziplinen noch.

„Wir haben hier tolle Möglichkeiten und die wollen wir auch nutzen“, sagt Ferdinand Saupp vom Organisationsteam der DJK-SG Ellwangen. Er selbst hatte sich zu seiner aktiven Zeit immer gewundert, warum man immer so viele Kilometer fahren musste, um dann „auf zum Teil schlechteren Plätzen seine Wettkämpfe auszutragen“.

Seit dem Jahr 2010 ist das anders. Denn seither veranstaltet die Leichtathletikabteilung der DJK aus Ellwangen das Sparkassen-Meeting. Ein großes Plus in Ellwangen ist, dass nahezu alle Disziplinen im Waldstadion ausgetragen werden. „Bis auf das Kugelstoßen, denn da wären die Fußballer wohl nicht so glücklich, wenn wir dafür den Rasenplatz verwenden würden“, so Saupp mit einem Schmunzeln und fügt an: „Möglich wird das Event natürlich auch nur durch unsere zahlreiche Sponsoren, wie etwa der Kreisparkasse Ostalb, der EnBW ODR, die Stadtwerke und nicht zuletzt der Stadt Ellwangen.“ Die großen Highlights beim 9. Sparkassen-Meeting sind die 100-Meter-, 200 Meter-Läufe und der Speerwurf der Frauen. Schließlich hat sich beim 100-Meter-Lauf der Senegalese Josh Swaray (Persönliche Bestleistung 10,20 Sekunden) angemeldet. Bei den Sperrwerfern stehen bereits Bernarda Letnar aus Slowenien und die deutsche Sarah Leidl auf der Starterliste.

Auch die Jugend ist am Start

Lukrativ für die Athleten bei den 100 Metern ist auch die sogenannte Rückenwind-Garantie. „Wir können je nach Wind die Laufrichtung verändern“, sagt Saupp. Kein Wunder also, dass Ellwangen für die Sportler sehr attraktiv ist. Schließlich geht es für Läufer darum, Pflichtzeiten zu ergattern um sich für verschieden Wettkämpfe zu qualifizieren. Darunter sind auch Athleten mit Heimvorteil, wie zum Beispiel Leonie Horn und Luisa Hirsch.

Viele Starter mitbringen werden aber sicherlich auch wieder die LG Rems-Welland oder der LAC Essingen. Neben der U 14 und U 16 wird auch die U 12 wieder ihren großen Auftritt im Ellwanger Waldstadion bekommen. „Es ist einfach toll, wie die DJK es immer schafft den Nachwuchs zwischen den Top-Athleten zu positionieren“, sagt Franz-Xaver Weber von der KSK Ostalb.

Physiotherapeutische Betreuung

Die Einbindung der jugendlichen und der Nachwuchsathleten in das Hauptprogramm ist laut Saupp auch eines der Hauptanliegen der DJK-SG Ellwangen. „Wir wollen den Leichtathletiksport in der Breite abbilden“, sagt Saupp. Auch wieder mit dabei sind in diesem Jahr Schüler der Bernd-Blindow-Schule in Aalen, die allen Athleten während der Veranstaltung zur physiotherapeutischen Betreuung zur Verfügung stehen. „Wir von der Stadt werden nun dafür sorgen, dass die Wettkampfstätte in sehr gutem Zustand ist und dann kann bei der guten Organisation der DJK eigentlich nichts mehr schief gehen“, sagt Julian Kohler, der Sportbeauftragte der Stadt Ellwangen.