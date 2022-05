Ein etwas anderer Wettkampf

Ein kleines Team von zehn Schwimmern der Aalener Sportallianz ist beim Internationalen Schwimmfest in Darmstadt gestartet. Dieser Wettkampf wurde unter der Devise geschwommen, die komplette Mannschaft startet alle Strecken nicht in ihren üblichen Wettkampfbadehosen/-anzügen.

Brustschwimmer Daniil Bachtinov kam ganz nah an seine Bestleistung über 200 Meter (m) Brust ran und wurde Dritter im großen Teilnehmerfeld. Im Jahrgang 2008 startete Sanja Bork fünfmal und schwamm Bestzeit über 200m Lagen in 3:19 Minuten (min). Bei den anderen Rennen merkte man doch deutlich, dass sie die vergangenen 14 Tage krankheitsbedingt nicht trainieren konnte.

Die frischgebackene Süddeutsche Jahrgangsmeisterin, Vanessa Dambacher, hatte noch die Süddeutschen Meisterschaften in den Knochen und bestritt beim Wettkampf in Darmstadt fünf Starts. „Jetzt konnte wir keine Bestzeiten erwarten“, kommentierte Peter Rothenstein, ihr Trainer.

Zu Bronze schwamm Tom Gentner über die Mittelstrecke 400m Freistil und blieb unter fünf Minuten in 4:56. Er lag dabei immer nur eine bis zwei Sekunden über seinen Bestleistungen.

Zweimal Bronze gab es für die 16-jährige Johanna Gölder. Sie war bei sechs Wettkämpfen am Start. Sie blieb ebenfalls wie ihr Vereinskamerad Tom Gentner immer etwa zwei Sekunden über Bestleistung. Auch Vivien Jocham wurde zweimal mit Bronze für ihre 50m und 100m Schmetterling geehrt. Insgesamt hatte sie sechs Rennen. Carolin Morassi nahm ein Medaillen-Set mit. Sie gewann die 200m Schmetterling, wurde Zweite über 200m Rücken und Dritte über 50m Schmetterling. Sie startete auch über etliche Nebenstrecken. Für sie war es ein Trainingswettkampf mit vielen Starts.

Ihr Bruder Julian Morassi kannte dieses Motto aus Amerika, wo er zwei Jahre am College in West Virginia studierte: „Die schwimmen Wettkämpfe in „normaler“ Trainingskleidung und besondere Wettkämpfe schwimmen sie in dem leichteren Carbonmaterial. In Amerika ist das während der Saison so üblich.“ Eine Bestzeit gab es für Elena Perez-Kelke. Über 200m Lagen schwamm sie 3:07. Benedikt Uhl startete zum ersten Mal über 100m Schmetterling und nahm dafür Bronze entgegen. Mit 1:12min meinte der Trainer und er selbst: „Da ist noch mehr drin.“ Auch er lag immer nur eine bis zwei Sekunden über seinen Hausmarken. Drei Sportler der Aalener Sportallianz haben die harten Qualifikationszeiten zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften erreicht. Oliver Hummel wird über Brust und Schmetterlingsstrecken an den Start gehen. Johanna Gölder wird Langstrecken (800m und 1500m Freistil) schwimmen. Darija Schiele wird über 50m Freistil, Rücken und Schmetterling, sowie über 100m Schmetterling antreten. Ende Mai werden sie in Berlin starten.