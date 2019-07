Ein erster Preis geht nach Wasseralfingen

Im Zuge der Pflegekampagne „Herz Plus Ostalb“ hat der Ostalbkreis einen Kreativwettbewerb unter dem Motto „Create it! Dein Pflegeberuf“ für Schulklassen ausgeschrieben. Bei einer Feier im Landratsamt konnten jetzt die Klasse 8a der Karl-Kessler-Schule in Wasseralfingen und die Klassen 9 a und 9 b der Schiller-Realschule Schwäbisch Gmünd einen ersten Preis in den Kategorien Print und Video entgegennehmen.

Landrat Klaus Pavel freute sich über die rege Teilnahme der Schulen des Ostalbkreises an dieser Aktion. Man wolle die Pflegeberufe verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, um für diese schönen Berufe mehr Nachwuchs gewinnen zu können. Projektleiterin Verena Weber lobte das kreative Niveau der Beiträge der einzelnen Schulen. Zusammen mit dem Landrat verteilte sie die Preise. Kategorie Print: Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd, Klassen 8 a und 8 c der Uhland-Realschule Aalen, Klasse 9 der Friedenschule Schwäbisch Gmünd, Kocherburgschule Unterkochen, Klasse 7 der Dreißentalschule Oberkochen (zweiter Platz) und Klasse 8 der Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen (Sieger).

Kategorie Video: Klasse 8 b der Uhland-Realschule Aalen, Klassen 5 und 6 der Propsteischule Westhausen, Agnes-von-Hohenstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd (zweiter Platz) und Schiller-Realschule Schwäbisch Gmünd (Sieger). Zum Abschluss der Feier zeigte ein Trio der Tanzschule Brigitte Rühl in Aalen eine Showeinlage mit Jazz, Latino und Hipp-Hop.