Ein edler Baustein für das Haus Europa

Ein edler Baustein für das gemeinsame Haus Europa – so hat der ungarische Honorarkonsul aus Stuttgart, Rolf Kurz, die seit 25 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Aalen und Tatabánya bezeichnet. Kurz sprach am späten Samstagnachmittag beim Festakt zum Jubiläum des Städtebundes im Rahmen der Reichsstädter Tage auf dem Marktplatz.

Auf einer Staffelei auf der Bühne stand die vor 25 Jahren an derselben Stelle unterzeichnete, gerahmte Partnerschaftsurkunde – für Aalens Oberbürgermeister Martin Gerlach Ausdruck von Mut, Beharrlichkeit und Zuversicht in einer Zeit, in der Aalen erst die fünfte westdeutsche Stadt war, die mit einem Partner im damals noch kommunistischen Ungarn eine Freundschaft besiegelte. Aalen und Tatabánya, so Gerlach, hätten diese Herausforderung gemeinsam angenommen, seitdem sei viel Herzblut in gemeinsame Projekte geflossen, viele Menschen beider Städte seien sich in ihrer Verschiedenheit und Vielfalt begegnet. Aalen und Tatabánya seien so zu einem Beispiel dafür geworden, wie eine Partnerschaft trotz verschiedener Rahmenbedingungen auf Augenhöhe weiterentwickelt werden könne. Heute sei die Städtepartnerschaft „Teil eines Netzwerkes, das uns mit der ganzen Welt verbindet“, beide Städte kämpften auch in Zukunft für die Vision eines friedlichen und offenen Europas, sagte Gerlach.

Vor 25 Jahren Teil eines kommunistischen Landes, sei es für Tatabánya damals sehr wichtig gewesen, den Kontakt zu einer westdeutschen Stadt aufzubauen, sagte Tatabányas Vize-Bürgermeister Csaba Kancz. Und weil damals Aalen die erste Partnerstadt für Tatabánya gewesen sei, „haben wir von Aalen gelernt, wie man so etwas lebt und pflegt“. Er dankte vor allem dem damaligen Aalener Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle für dessen Mut, diesen Schritt zu wagen, aber auch dem jetzigen OB Gerlach für dessen Bemühen, die Partnerschaft mit neuen Ideen und Anstößen weiterzuentwickeln. Das Jubiläum sah Kancz „wie eine Silberhochzeit in einer guten Ehe, die heute erneut bekräftig wird“. Von Gerlach hatte der Vize-Bürgermeister als Geschenk zuvor eine Aalener Stadtfahne für das Rathaus von Tatabánya erhalten, er selbst überreichte dem Aalener OB als Jubiläumsgeschenk eine kleine, in Holz geschnitzte Kopie jener Figur eines aus der ungarischen Mythologie stammenden Turulvogels, die im Original als mächtiges Denkmal bei Tatabánya steht.

„Wir stehen in der Schuld des ungarischen Volkes“, meinte Honorarkonsul Rolf Kurz und erinnerte daran, dass es die Ungarn gewesen seien, die 1989 mit ihrer Grenzöffnung das Alte aus den Angeln gehoben und auch für viele Deutsche den Weg in eine neue Zukunft geebnet hätten. Wenn heute 160 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg eine Partnerschaft nach Ungarn unterhielten, so sei dies auch Ausdruck des gemeinsamen Bemühens um Friede, Freiheit und Selbstbestimmung in Europa. Einen Partnerschaftsverein auch in Tatabánya, damit die Bürger noch enger zusammenwachsen, das wünschte sich die Vorsitzende des Aalener Städtepartnerschaftsvereins, Hildegard Stehle, zum Jubiläum. Sie freute sich nicht nur über eine lebendige, junge Partnerschaft mit Tatabánya, sondern auch über die 70 Gäste von dort, die zu den Reichsstädter Tagen in Aalen weilen. Den Festakt gestalteten die Bigband aus Tatabánya und die SHW-Bergkapelle musikalisch und sie beendeten ihn mit den beiden Nationalhymnen.