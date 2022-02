Ein echtes „Endspiel“ im ersten internationalen Wettbewerb für Crailsheim

„Das ist alles, was zählt“, äußerte sich Crailsheims Topscorer TJ Shorts sichtlich ehrgeizig nach dem 79:69-Sieg im belgischen Antwerpen. Mit dem zweiten Erfolg im vierten Spiel der Gruppe J hält sich der Basketball-Bundesligist HAKRO Merlins Crailsheim weiterhin die Türe für das Viertelfinale im FIBA Europe Cup offen. Am Dienstagabend (8. Februar, 19 Uhr) erwartet Sebastian Gleim mit seiner Truppe ein echtes „Endspiel“ im ersten internationalen Wettbewerb der Vereinsgeschichte und das Rückspiel gegen den ukrainischen Vertreter Kyiv Basket im heimischen Hexenkessel.

Der Hauptstadtclub unterlag am Wochenende im Nachholspiel des vierten Spieltags dem Tabellenletzten Telent Antwerp Giants aus Belgien, sodass die Zauberer mit einem Sieg mit mehr als zwei Punkten den zweiten Platz und das Weiterkommen sichern könnten – eine Niederlage, würde das Ausscheiden bedeuten. Im Hinspiel in Kiew mussten sich die Hohenloher bei eisigen Temperaturen noch geschlagen geben, jetzt wollen sie im brodelnden Hexenkessel mit 1600 erlaubten Zuschauern im Rücken nach Revanche. Merlins-Anhänger, die ihre Mannschaft aufgrund der aktuell geltenden bundesweiten Obergrenze nicht in der Arena Hohenlohe unterstützen können, haben die Möglichkeit, die Partie live auf dem YouTube Kanal der FIBA zu verfolgen.

Für Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim war der Sieg vergangene Woche in Antwerpen ein enorm wichtiger. Hätte man die Partie gegen den Tabellenletzten der Gruppe J verloren, wären die Chancen auf ein Viertelfinaleinzug rechnerisch zwar noch möglich, dennoch äußerst gering gewesen. So bleiben die Zauberer weiterhin mit guten Chancen auf ein Weiterkommen in drei Wettbewerben vertreten. Es war zudem der geglückte Startschuss einer Serie von sieben möglichen Spielen (hängt davon ab, ob die HAKRO Merlins beim TOP FOUR ins Pokalfinale einziehen) innerhalb von nur zweieinhalb Wochen. Zweifelsfrei ein Kraftakt, doch die Hohenloher Basketballprofis haben in der laufenden Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie mit dieser hohen Belastung umgehen und vor allem dann gegen namhafte Gegner heiß laufen und Punkte sammeln können.

Vor der Auswärtsreise nach Deutschland hat der ukrainische Hauptstadtverein im internationalen Geschäft bislang zwei Siege aus vier Spielen auf dem Konto. Damit sind sie punktgleich mit den Crailsheimern und stehen auf dem dritten Rang der Gruppe J im FIBA Europe Cup. Nachdem Kyiv Basket die erste Runde als Tabellenerster abschloss, starteten sie auch in der zweiten Gruppenphase mit einem Sieg gegen die Telenet Giants Antwerp. Es folgten ein weiterer Heimsieg gegen die HAKRO Merlins sowie zwei Niederlagen. Das Hinspiel Mitte Januar im heimischen Sportpalast konnte Kyiv Basket mit einem knappen 73:71 für sich entscheiden. Am Wochenende unterlag man jedoch im Nachholspiel gegen die Belgier aus Antwerpen mit 70:83.

„Die Freude vor einem solch wichtigen Spiel ist natürlich riesig. Wir haben uns in Kiew trotz aller Umstände, die wir dort etwa mit Ausfällen hatten, mit einer Zweipunktniederlage die Chance erhalten, morgen im Rückspiel im direkten Duell etwas Sensationelles für die gesamte Region Hohenlohe und Crailsheim zu schaffen. Das gehen wir mit einer riesigen Vorfreude und Zuversicht an und wollen an beiden Enden des Spielfeldes besser agieren als gegen Antwerpen“, erklärte Gleim.