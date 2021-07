Erster Showdown in Essingen

Kurz vor dem Finale der Fußball-Europameisterschaft an diesem Sonntag zwischen Italien und England werden auch die Fußballfreunde rund um Aalen auf ihre Kosten kommen. An diesem Samstag treten die drei höchstspielenden Amateurklubs in einem Blitzturnier gegeneinander an. Oberligist Sportfreunde Dorfmerkingen und Verbandsligist TSG Hofherrnweiler sowie der gastgebende Verbandsligist TSV Essingen treten in drei Partien je 45 Minuten gegeneinander an. So kommt jedes Team auf insgesamt 90 Minuten.

„Die Zuschauer haben endlich mal wieder die Möglichkeit, ihre Vereine aus der Region live auf einem Sportplatz zu sehen. Wir hoffen natürlich, dass viele Zuschauer zu uns nach Essingen kommen“, freut sich TSV-Trainer Stephan Baierl auf die ersten Duelle mit der Nachbarschaft. Die Idee zu dieser Veranstaltung, die künftig im Idealfall immer bei einem der drei Mannschaften im jährlichen Wechsel stattfinden soll, hatte Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle. Und, in diesen Tagen besonders wichtig: Zuschauer sind erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Um 14 Uhr geht es los mit der Partie des TSV gegen Dorfmerkingen, um 15 Uhr ist dann bereits das nächste Spiel. Der TSV war unter der Woche in einem dreitägigen Trainingslager. Neben einem Test gegen den Oberligisten Worms/Pfeddersheim (1:1) stand natürlich auch das Kennenlernen auf dem Programm.

„Es war schön, die Jungs auch mal abseits des Sportplatzes zu sehen und zu sprechen. Am Samstag waren wir in einer Gaststätte. Ich glaube, dass ich eineinhalb Jahre nicht mehr in einer Gaststätte war, das war ein schönes Gefühl.“, so Baierl. Patrick Auracher, der von 2015 bis 2018 bei Wormatia Worms aktiv war, fungierte als Stadtführer. „Patrick ist dort immer noch bekannt wie ein bunter Hund“, stellte Baierl schmunzelnd fest. Mit dem 1:1 im Test zeigte sich Baierl trotz einiger vergebenen Chancen einverstanden. „Die Jungs haben das schon ganz gut gemacht. Es muss ja aber auch noch Dinge geben, die wir verbessern können“, sagt der TSV-Trainer augenzwinkernd.

Auf die Veranstaltung am Samstag freuen sich Baierl & Co. sehr. „Als ich noch in Ulm war, hatten wir auch immer wieder Kontakt zu den Sportfreunden, insbesondere zu Helmut Dietterle. Es ist phänomenal, was sie in Dorfmerkingen trotz ihrer Mittel in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt haben. Helmut schätze ich für seine positiv fußballverrückte Art“, so Essingens Übungsleiter.

Natürlich ist er auch ob der Konkurrenzsituation mit dem Ligarivalen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mittlerweile bestens im Bilde. „Natürlich kenne ich die Konkurrenzsituation unserer beiden Vereine. Ich denke aber, dass man das bei diesem Turnier ausklammern kann und wird“, so der TSV-Trainer, der wie alle anderen aus dem Schönbrunnenstadion von einer rundum gelungenen Veranstaltung ausgeht.

Die TSG aus der Aalener Weststadt coacht mittlerweile Patrick Faber, einst lange Jahre beim TSV im Mittelfeld aktiv. Es ist insgesamt also ein Wiedersehen vieler Bekannter im Essinger Stadion. Das werden für den TSV richtig gute Tests, ist Baierl überzeugt – und Helmut Dietterle und Patrick Faber werden ihm in diesem Punkt sicherlich Recht geben.