Ein Duo im Wechselbad der Gefühle

In Nufringen fanden kürzlich die Deutschen Meisterschaften (DM) im Hallenradsport der U17 und U19 statt. In der Disziplin Radball konnte sich das Duo Judith Wolf/Magnus Öhlert vom RKV Hofen bereits zum dritten Mal qualifizieren. Das Wochenende bot Spielern und Betreuern ein Wechselbad der Gefühle, in dem alles beinhaltet war und zum Schluss die Freude überwog.

Für Hofen gleich mit der Begegnung mit dem Deutschlandkader-Team aus Konstanz. Hatte man Konstanz auf schon erfolgreich die Stirn bieten können, war diese Begegnung ein böses Omen für den gesamten Tag. Gleich zweimal konnte die Vertretung aus Baden den sonst gewieft und schnell agierenden Hofener Feldspieler Öhlert überrumpeln und Freistöße direkt zu Toren wandeln und Hofen lief ständig einem Rückstand hinterher, den das RKV-Team nicht mehr aufholen konnte. So ging das erste Spiel mit 2:4 gegen Hofen verloren. Im Spiel gegen den späteren deutschen Meister Darmstadt konnte Hofen in der ersten Halbzeit sehr gut mithalten, erzielte sogar den Führungstreffer und war bis zur Halbzeit auf Augenhöhe. In der zweiten Spielhälfte ließ sich Hofen allerdings in die Defensive drängen und Darmstadt zeigte auch seine Klasse, mit 2:6 war die Niederlage schon sehr deutlich ausgefallen.

Den zweiten Spieleblock am Nachmittag markierte die Begegnung mit dem Team aus Gärtringen, das auch aus der Verbandsrunde bekannt war. Nachdem Gärtringen kurz vor Schluss auf 3:1 erhöhte, konnte auch der Anschlusstreffer die Niederlage nicht mehr verhindern. Dass die drei zum Teil unnötigen Niederlagen am Selbstbewusstsein genagt hatten, zeigte sich im letzten Spiel gegen Blau-Gelb Ehrenberg aus Thüringen. Die erste Hälfte des Spielt markierte den absoluten Tiefpunkt des Hofener Radballteams auf der DM. Zur Halbzeit stand es bereits 0:5 für die Thüringer.

Der Kampfgeist zeigt sich

In der zweiten Hälfte zeigte sich plötzlich wieder Kampfgeist bei den beiden Hofenern, die bereits seit neun Jahren als Radballteam spielen. Plötzlich griffen die beiden an, spielten sich Bälle zu und konnten bei einem Gegentor noch zwei Treffer erzielen. Der Tag darauf begann mit dem Spiel gegen Ginsheim. Ohne jeglichen Respekt ging Öhlert in die Zweikämpfe und konnte sich viele Bälle erobern, der Führungstreffer und ein ausgeglichener Spielstand zur Halbzeit waren der Lohn. Am Ende stand es 4:2 für Ginsheim.

Dennoch konnten die Hofener hoch erhobenen Hauptes die Fläche verlassen, sie hatten gezeigt, dass sie es können und wollten die beiden verbliebenen Spiele unbedingt noch für sich entscheiden. Und dies gelang auf beeindruckende Weise. Gegen Münster erreichte der RKV Hofen ein nie gefährdetes 3:1 und auch im letzten Spiel gegen Krofdorf zeigten sich Wolf/Öhlert von ihrer Schokoladenseite. Vorangetrieben von den baden-württembergischen Fans gaben die beiden alles und konnten auch die Mannschaft aus Hessen mit 3:1 besiegen.

Nach dem Fehlstart war der sechste Rang nun doch ein versöhnliches Ende des höchsten nationalen Wettbewerbs, zumal die beiden Hofener als drittbestes bundesdeutsches Team des Jahrgangs 2000 nun zu den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga zugelassen ist.