Von einem Besuch seiner CDU-Fraktion am Aalener Berufsschulzentrum berichtete Kreisrat Georg Ruf in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen des Kreistags. Dabei habe die Fraktion, so Ruf, gelinde gesagt „ein deutliches Parkplatzproblem“ rund ums Berufsschulzentrum festgestellt. Die Fraktion wolle deshalb möglichst bald von der Kreisverwaltung einen Bericht über die Gesamtsituation dort haben.

Landrat Klaus Pavel, der sich in der Vergangenheit schon den Bau eines Parkdecks hatte vorstellen können, stellte die schwierige Parksituation am Aalener Berufsschulzentrum nicht in Abrede. Eine der Stellschrauben, mit der man das Problem wenigstens etwas in den Griff bekommen könnte, heiße aus seiner Sicht Parkgebühren. Aber vor allem die, die dort parkten, seien bei diesem Thema offenbar unbelehrbar, so der landrat. Pavel spielte damit auf heftige Widerstände seitens der Lehrer- und Schülerschaft an, als es schon vor ein paar Jahren darum ging, die Gebühren fürs Parken zu erhöhen.