Ein Cocktail aus Optimismus und Realismus

Die Wirtschaft in Ostwürttemberg startet aktuell mit einer guten oder mindestens befriedigenden Geschäftslage ins neue Jahr. Die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK Ostwürttemberg unter rund 500 Unternehmen aller Branchen und Größenklassen der Region zeigen: 46 Prozent der Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage gut, knapp die Hälfte der Befragten befriedigend.

Damit bleiben gerade einmal fünf Prozent der Befragten, die ihre wirtschaftliche Lage derzeit schlecht einschätzen. Gegenüber dem Herbst vergangenen Jahres stellt das eine leichte Verbesserung dar. Die Umsatzbewertungen gegenüber dem Vorjahresquartal fallen kaum schlechter aus als im Herbst 2014. Demnach verzeichneten 40 Prozent der Unternehmen steigende Umsätze zum Vorjahresvergleich, ein Drittel der Befragten gab gleichbleibende Zahlen an.

Knapp ein Drittel der regionalen Wirtschaft spricht von einer guten Ertragslage zu Beginn des Jahres. Das sind fünf Prozent mehr als im Herbst 2014 und auch noch leicht mehr als im Frühjahr letzten Jahres. Die Zahl derer, die von einer schlechten Ertragslage spricht, hat sich zum Frühjahr letzten Jahres verringert, von damalig 15 auf aktuell zehn Prozent.

Passend zur Ertragslage tendieren die Auftragseingänge. Ein Drittel der Unternehmen sieht diese steigend, über die Hälfte gleichbleibend und weniger Unternehmen verzeichnen fallende Auftragseingänge als noch im Herbst 2014.

Nicht ganz so positiv scheinen die Erwartungen in die Zukunft; zumindest auf die nächsten zwölf Monate bezogen. Nur ein Fünftel der Unternehmen rechnet für diesen Zeitraum mit besseren Geschäften als aktuell, im Herbst letzten Jahres war es noch fast ein Drittel. Vergleichsweise verhalten fallen dagegen die Exporterwartungen aus. Nicht einmal mehr ein Fünftel der Unternehmen rechnet mit steigenden Exporten – im Herbst letzten Jahres waren dies noch 40 Prozent.

Von abnehmenden Investitionen im Inland sprechen zu Jahresbeginn 2015 doppelt so viele Unternehmen wie noch im Herbst 2014, knapp ein Fünftel aller Befragten urteilt so. Die Hälfte der Unternehmen sehen für das kommende Jahr ihre Inlandsinvestitionen auf Vorjahrsniveau. Knapp drei Viertel aller Unternehmen planen Inlandsinvestitionen in Ersatzbedarf und über 40 Prozent in Rationalisierung; aber auch knapp 40 Prozent wollen in Innovationen investieren. Größter Risikofaktor sind über alle Branchen hinweg die Arbeitskosten und die Inlandsnachfrage. Über die Hälfte der Unternehmen geben diese beiden Faktoren an. Die Wirtschaftspolitik wird aktuell von über 40 Prozent der Befragten mit Sorge gesehen und damit zunehmend mehr als Risiko bewertet. Dieser Trend lässt sich seit einigen Umfragen erkennen.

Die regionale Wirtschaft plant im Schnitt keine Erhöhung ihrer Auslandsinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr. Im letzten Jahr gaben noch ein Fünftel der Befragten an, ihre Investitionen im Ausland zu steigern, aktuell liegt der Anteil bei rund 14 Prozent. Knapp zwei Drittel der Unternehmen investieren demnach gar nicht im Ausland. Auf den meisten Zielmärkten international produzieren die Unternehmen der Region aus Gründen der Markterschließung, weniger aufgrund der Kostenersparnis. Die Kostenersparnis ist noch ein Hauptgrund bei der Produktion in der EU und der Euro-Zone. Für knapp Dreiviertel der regionalen Wirtschaft ist die Euro-Zone die Hauptzielregion für ihre Auslandsinvestitionen. Ein Viertel der Unternehmen investieren dort in den Aufbau von Vertrieb und Kundendienst.

