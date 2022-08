Ein Blick hinter die Kulissen der Stadthallen-Bühne

Einen Tag vor dem Tanzabend laufen in der Stadthalle die Vorbereitungen auf Hochtouren: der Tanzteppich wird verlegt, Licht und Ton eingestellt und die Positionen auf der Bühne markiert. Um Gästen und Interessierten einen Einblick hinter die Kulissen zu geben, lädt die Stadt Aalen am Freitag, 30. September, um 19 Uhr zu einer Führung ein. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung ankündigt, wird ein Techniker der Stadthalle in diesem Rahmen zeigen, was Züge, Aushänge und Gassen sind, wo sich Musiker vor dem Konzert einspielen, wie es in der Regie über dem Zuschauerraum aussieht und wo die beiden Flügel gelagert werden. 20 Personen können an der Führung teilnehmen, eine Anmeldung ist auf der Internetseite der Stadt unter www.aalen-tourismus.de/tanzraumaalen möglich.