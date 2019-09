Ein bezauberndes Konzert

Die junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) hat am Sonntag in der nahezu voll besetzten Stadthalle das Abschlusskonzert ihres Sommerprojekts 2019 gespielt. Es war das zehnte Konzert innerhalb von vier Wochen, sowohl in der Region Ostwürttemberg, als auch in Rumänien, wo die JPO im Rahmen einer zweiwöchigen Konzertreise in der Region Satu Mare mehrere Male aufgetreten ist. Trotz dieser intensiven musikalischen Inanspruchnahme der jungen Musikschülerinnen und Musikschüler – in den Schulferien wohlgemerkt – präsentierte sich das Orchester unter der Leitung von Uwe Renz frisch und mit engagierter Spielfreude.

Die begeisterten Besucher in der Stadthalle bekamen ein Programm zu hören, das einen weiten Bogen spannte, vom Wiener Walzer in der Ouvertüre zur „Fledermaus“ bis zu kubanischen und spanischen Rhythmen, von den dramatischen Klängen Richard Wagners bis zu Edward Elgars „Pomp and Circumstance“ mit der „heimlichen“ englischen Nationalhymne „Land of hope and Glory“. Die JPO wurde diesen äußerst unterschiedlichen Anforderungen im Programm auf bemerkenswerte Art und Weise und auf hohem Niveau gerecht.

Zu Beginn waren in der Ouvertüre zu Wagners „Der fliegende Holländer“ vor allem die Blechbläser gefordert, die ihre Signale und die Soli kraftvoll, aber auch klangrein, mit stabilem Ansatz und präzisem Spiel auch in hohen Lagen meisterten. Bläser und Streicher folgten dabei konzentriert und verzögerungsfrei dem Dirigat von Uwe Renz, der mit markanten dynamischen Kontrasten und effektvollen Crescendi die Ouvertüre facettenreich gestaltete. Nach diesem kraftvollen Auftakt hörte man Amelie Reinhardt, Violine, mit der populären Meditation aus der Oper „Thais“ von Jules Massenet. Sie bezauberte die Zuhörer mit feinem, schlankem Ton und sensibler Gestaltung. Das Orchester begleitete mit der gebotenen dynamischen Zurückhaltung.

Standing ovations für die Musiker

Auch die übrigen ruhigen Kompositionen im Programm, wie etwa ein Intermezzo aus „Cavalleria Rusticana“ von Pietro Mascagni oder ein Satz aus „The Song“ des schwedischen Komponisten Wilhelm Stenhammar überraschten und berührten so manchen Zuhörer durch die wunderschöne, ausdrucksvolle und sensible Interpretation. Die Jungs und die Mädels vom Rhythmus hatten ihre großen Momente nicht nur in den temperamentvollen Takten von Arturo Marquez und Jéronimo Giménez sondern auch in den beiden Märschen von Edward Elgar. Vor allem im „March of the Mogul Emperors“ sorgte die „Hintermannschaft“ mit Gong, Becken und Großer Trommel für nachhaltige akustische Effekte. Das Publikum würdigte den überzeugenden Auftritt der JPO am Schluss mit standing ovations.