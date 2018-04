Der 32-jährige Jonas Beck ist zwar behindert, hat sich jedoch durch Studium und Erfahrung qualifizierte Kenntnisse angeeignet, um als Berater für Behinderte und ihre Angehörige tätig zu sein. Er steht dafür ab 2. Mai in der erweiterten und barrierefreien Beratungsstelle für den Körperbehindertenverein Ostwürttemberg (KBVO) in der Friedensschule Unterkochen, Schulstraße 7, zur Verfügung.

Jonas Beck hat in Heidelberg Sozialpädagogik studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Er hat sich fachliche Erfahrung an der Konrad-Biesalski-Schule Wört und an der Steven-Hawking-Schule Neckargmünd erworben. „Ich kann als Betroffener am besten Betroffene beraten und ihnen helfen,“ sagt er uns in einem Pressegespräch. Er freut sich, dass seine Bewerbung beim Körperbehindertenverein auf 1. April zum Erfolg geführt hat.

„Auch wir freuen uns, dass wir in Jonas Beck einen sachkundigen und menschlich kompetenten Berater gefunden haben“, bestätigt Dieter Hebel, der Vorstandsvorsitzende des KBVO. „Gleichzeitig können wir auf 2. Mai neu hergerichtete und erweiterte Räumlichkeiten in der Friedensschule in Gebrauch nehmen“, ergänzt er. Dazu gehören ein Wickelraum und Behindertentoiletten und das alles barrierefrei. „Am Freitag, 15 Juni, präsentieren wir um 18 Uhr die neuen Räumlichkeiten mit einem Fest der Öffentlichkeit“, kündigt Hebel an.

Jonas Beck hat in Dieter Hebel einen Gesundheitsexperten an seiner Seite, einen „alten Hasen“, der bis zu seinem Ruhestand 27 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender für die Gmünder Ersatzkasse (GEK) tätig war. Der Verein, für den derzeit 60 fest angestellte Mitarbeiter tätig sind, habe sich einstimmig für Beck als Berater entschieden. „Beratung und Hilfe erfolgen unabhängig von Leistungsanbietern und Leistungsträgern, der Mensch steht im Mittelpunkt“, stellt Hebel klar.

Der neue Berater kann auf ein ganzes Netz von Kooperationspartnern zurückgreifen, zu denen auch Thomas Buchholz zählt, der Leiter und Geschäftsführer der Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört. Buchholz betont den niederschwelligen Zugang dieser neuen Beratungsstelle, die hauptsächlich für den Osten des Ostalbkreises zuständig ist. Einen weiteren Knoten im Netz vertritt Petra Pachner, die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen. „Als Ombudsfrau für diese Menschen ergibt sich eine gute Zusammenarbeit“, versichert Pachner.