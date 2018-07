„Together we can“ – zusammen schaffen wir es“ – lautet einer der mitreißenden Titel der Life for all-Band. Die Musiker aus Uganda demonstrierten bei ihrem Benefizkonzert in der Friedenskirche in Unterkochen, dass dies keine leeren Worte sind, sondern eine Botschaft, die dazu aufruft, die Armut in diesem Land aktiv zu bekämpfen.

„Life for all“ ist ein 2008 in Königsbronn gegründeter Verein, der sich um arme Kinder in Uganda kümmert. Derzeit steht der Aufbau eines Waisendorfes in Bweyale im Vordergrund. Ein Film zeigte, dass die Kinder dort trotz aller Armut fröhlich und voller Lebensfreude sind.

Genau diese Lebensfreude transportierte die Life for all-Band in beeindruckender Weise bei ihrem Gospelkonzert in der fast voll besetzten Friedenskirche. Es wurde rhythmisch getanzt und geklatscht, immer wieder erklang im vollen Sound „Halleluja“.

Die Band verkündete eine klare Botschaft: Vertraue auf Gott und auf Jesus. Dieses Bekenntnis zog sich immer wieder durch die Songs, ganz gleich ob bei „Sing of his Love“, „Open the Eyes of my Heart“ oder bei „Seven time a Day do I praise you“- sieben Mal am Tag preise ich dich. Es war für das Publikum unmöglich, sich dem Rhythmus und dem fröhlichen Charakter dieser Musik zu entziehen und so wurde fast ununterbrochen mitgetanzt und mitgeklatscht. Es herrschte afrikanisches Leben mitten in Unterkochen.

Der Auftritt der Band endete mit „O happy Day“ – ob für die Besucher der ganze Tag glücklich war, sei einmal dahingestellt, die zwei Stunden des Konzerts waren es auf jeden Fall.