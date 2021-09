Ein Aufsichtsrat für act for transformation

m Aalen(an) - Die Genossenschaft act for transformation wird zukünftig Friedensprojekte und Freiwilligendienste im Sudan umsetzen. Sie beteiligt sich an einem Pilotprojekt zum zivilen Friedensdienst im Inland, welches mit der Organisation Kurve Wustrow und deren Partnern im Sudan in diesem Jahr beginnt. Die gestiegene Mitgliederzahl erfordert erstmals die Wahl eines Aufsichtsrats und für das Aalener Um-Welthaus sollen neue Schwerpunkte durch einen Global-Peace-Raum und eine neue Kindergruppe gesetzt werden.

In einer Klausur von Mitarbeitern und Mitgliedern wurde intensiv über neue Entwicklungen nachgedacht und in der Mitgliederversammlung wurden nun die neuen Weichen für die Zukunft gestellt. Auf zwölf Freiwillige und zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Genossenschaft nun gewachsen, davon arbeiten drei in Georgien. Und zukünftig wird durch ein Pilotprojekt des zivilen Friedensdienstes erstmals eine sudanesische Friedensfachkraft bei act for transformation mitarbeiten und Bildungs- und Lobbyarbeit für zivilgesellschaftliches Engagement im Sudan und in Deutschland leisten. Das Pilotprojekt wird durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des zivilen Friedensdienstes gefördert. Eine Freiwillige aus dem Sudan des Freiwilligendienstes Weltwärts wird zudem für ein Jahr bei act for transformation mitarbeiten. „Wir planen auch den Start des Weltwärts-Freiwilligenprogramms im Sudan“, so Jürgen Menzel, Projektleiter der Freiwilligendienste.

Bei der Mitgliederversammlung der Genossenschaft wurde erstmals ein Aufsichtsrat gewählt, nachdem die gestiegenen Mitgliederzahlen dies rechtlich erforderten. Gewählt wurden Miriam Krämer, Andreas Wenzel und Alena Kemm, die den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen werden und die Aufsicht über die Erstellung der Bilanzen wahernehmen. Gedankt wurde dem scheidendem Beiratsmitglied Georg Schiefer, der seit der Gründung der Genossenschaft de facto wie ein Aufsichtsrat dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite stand.

In der Klausur wurden neben den Entwicklungen im Friedensbereich auch zukünftige Entwicklungen im Um-Welthaus Aalen besprochen. Die Corona-Krise habe vor allem die lokale Bildungsarbeit sehr eingeschränkt und es stelle sich die Frage nach einer Neuausrichtung der Bildungsarbeit, hieß es. Vor allem die Kooperationen mit den entstandenen Global-Peace-Rooms in Georgien wurde sehr gut angenommen. Während Angebote für Schulen auch im nächsten Schuljahr eher die Ausnahme sein werden, will act for transformation ein Angebot für Kinder entwickeln, in dem deren soziale Kompetenzen wieder gestärkt werden, ihre Kreativität gefördert und durch Aktivitäten im Freien wieder die Umwelt entdeckt wird. Im Herbst startet eine „Eine-Welt-Kids“-Gruppe jeden Freitagnachmittag im Um-Welthaus und in Kooperation mit dem Quartiersmanagement werden Nachhilfeangebote für Kinder von den Weltwärts-Freiwilligen mit betreut.