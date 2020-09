Ein Atommüll-Endlager auf der Ostalb?

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat an diesem Montag die ersten Ergebnisse zur Standortsuche für ein Atommüllendlager vorgestellt. Wie es auf einer Pressekonferenz hieß, sind nach geologischen Kriterien aus 181 in Frage kommenden Gebieten bisher 90 Teilgebiete ausgewählt worden. Bestimmte Erdschichten aus Ton, Granit oder auch Salzstöcke gelten als besonders gut geeignet. Wo das Endlager letztlich gebaut werden soll, wird erst 2031 entschieden. Nun melden sich Politiker aus der Region zu Wort.

„Auch unsere Region befindet sich unter den Gebieten, die nun im weiteren Verfahren näher untersucht werden“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter. In der Region Ostwürttemberg sind sogenannte Opalinuston-Schichten vorhanden, damit ist die Region sowohl im Teilgebiet mit dem Wirtsgestein „Tongestein“ enthalten als auch im Teilgebiet „Kristallines Wirtsgestein im Grundgebirge“.

„Somit wurde unsere Region zumindest in der ersten Stufe nicht ausgeschlossen. Einen der 299 Bundestagswahlkreise wird es sicher treffen, der dann Verantwortung für das gesamte Bundesgebiet übernehmen muss. Dies gilt es anzuerkennen. Ich halte eine Auswahl unserer Region in den folgenden Stufen für unwahrscheinlich, aber auch nicht für ganz ausgeschlossen“, so Kiesewetter.

Für ihn sei wichtig, dass der letztlich gefundene Standort von allen Betroffenen als bestmöglicher akzeptiert werden könne. Deshalb sei es ebenso elementar, dass man sich an das nach langer öffentlicher Diskussion 2017 gesetzlich festgelegte Verfahren halte. „Leider wird von einigen versucht, unbegründeter Weise das Vertrauen in dieses Verfahren zu beschädigen oder zu zerstören“, mahnt Kiesewetter.

Das Verfahren laufe jedoch absolut transparent und für die Bürger nachvollziehbar ab. „In den weiteren anstehenden Schritten werden mögliche Gebiete für einen Endlagerstandort schrittweise reduziert. Das heißt für unsere Region, dass wir die weiteren Untersuchungen abwarten müssen. Wo das Endlager schließlich gebaut werden soll, wird erst 2031 entschieden.“

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier ist überzeugt: „Die Suche nach einem Endlager für Atommüll wird uns in den kommenden Jahren sehr beschäftigen. Der aktuelle Zwischenbericht der BGE zeigt, dass auch Regionen in Baden-Württemberg geologisch in Frage kommen, so auch Ostwürttemberg. Das war zu erwarten und das ist sicher kein Grund zur Freude. Dennoch muss auch unsere Region verantwortlich nach einer gemeinsamen Lösung für das ganze Land suchen.“

Sie hebt hervor, dass im weiteren Verfahren Transparenz die zentrale Rolle spielen müsse, damit die Bürger die Entscheidungen nachvollziehen können. Am Ende müsse eine größtmögliche Akzeptanz da sein. „Eine breite Bürgerbeteiligung ist mir wichtig.

Das müssen auch die Lehren aus dem Untersuchungsausschuss 2013 zu Gorleben sein. Für unser Land ist es eine der größten Herausforderungen, in einem fairen und kompromissfähigen Verfahren ein atomares Endlager zu finden. Atomenergie war und wird nie nachhaltig, günstig und sicher sein. Allen Wiederbelebungsversuchen für Atomkraft muss politisch deshalb eine klare Absage erteilt werden.“

Jede weitere Entscheidung auf der Suche nach einem Endlager aus den jetzt 90 zur Debatte stehenden Regionen, müsse auf der Basis wissenschaftlicher Fakten getroffen werden. Breymaier attackiert dabei die jüngsten Aussagen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der für Bayern wenig Spielraum für ein Endlager sieht.

„Genau das brauchen wir nicht. Es gibt keine Ausschließeritis, auch Bayern muss sich einem offenen Prozess anschließen. Es gibt nur eine gemeinsame Lösung“, so Breymaier.