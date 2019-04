Ein Abend voller Musikantenstolz

Sie sind schon in der berühmten Carnegie Hall in New York aufgetreten, haben vor sieben Jahren in Eger/Cheb gespielt und jetzt auch das Aalener Publikum mit ihrem Konzert in der voll besetzten Stadthalle begeistert: Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten - das Original. Das Blasorchester ist im Genre der volkstümlichen böhmisch-mährischen Musik sehr gut und hat dies auch an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Musikantenstolz hieß das Motto und von diesem Stolz war auch viel zu spüren: Die Egerländer Musikanten können stolz sein auf ihre von Ernst Mosch geprägte 63-jährige Erfolgsgeschichte, aber auch auf die Gegenwart mit ihrem charismatischen Dirigenten Ernst Hutter, der seit 21 Jahren die Musikkapelle leitet. Das Blasorchester hat es geschafft das Erbe von Ernst Mosch zu bewahren und trotzdem neue, frische Akzente zu setzen. Der Sound ist gepflegt, die Musiker beherrschen ihre Instrumente perfekt und die Freude und die Emotionen der Musiker sind von der ersten bis zur letzten Minute zu spüren. Nicht Lautstärke ist das Markenzeichen der Egerländer, sondern ein fröhlicher Klang voller Dynamik, Schwung und Kreativität.

Moderator Eddi Graf versprach zu Beginn einen unbeschwerten, vergnüglichen Abend und in diesem Sinne legten die Musiker mit dem beliebten „Egerländer Musikantenmarsch“ gleich richtig los. Das Gesangsduo Katharina Braher und Nick Loris bereicherte dieses Stück und zeigte auch später vornehmlich bei Polkas und Walzern immer wieder sein Können. Überhaupt die Polkas hatten es in sich: Da war beim „Musikantentraum“ die Liebe zur Musik zu spüren, die berühmte Anna Polka kam flott daher, die Eddi Polka versprühte ihren Charme und die „Alten Freunde“ sowie „Caroline“ ließen grüßen.

Erinnerung an Ernst Mosch

Die Egerländer erinnerten musikalisch immer wieder an das Abschiedskonzert von Ernst Mosch 1998 im Münchener Circus-Krone-Bau. Walzer wie „Rauschende Birken“ oder „Ein Abend am Meer“ gingen emotional ins Herz und bei den Märschen zogen die Musikanten alle Register ihres Könnens. Das Publikum klatschte immer wieder mit. Bei „Memory Ernst Mosch“ zeigte sich das Blasorchester von einer anderen Seite: Im Big-Band-Stil wurde kräftig gegroovt. Dabei legte Ernst Hutter sein Tenorhorn zur Seite und spielte mit der Posaune.

Ein weiterer Höhepunkt waren die „Trompetensterne“, bei denen die fünf Trompeter des Blasorchesters in einem atemberaubenden Tempo aufspielten.

Gegen Ende des Konzerts wehte der „Böhmische Wind“ durch die Stadthalle, der Astronautenmarsch ließ aufhorchen und dann hieß es „Bis bald auf Wiedersehn“. Doch so schnell ließ das applaudierfreudige Aalener Publikum seine Lieblinge nicht ziehen: Vier Zugaben, darunter die „Löffelpolka“, „Auf der Vogelwiese“ und „Das Feuer brennt weiter“, mussten die Musikanten spielen, bevor das Konzert dann wirklich beendet war.