Ein Aalener in der Elbphilharmonie

Der 18jährige Aalener Michael Mauß ist mit seinem Altsaxofon schon oft bei regionalen Konzerten auf der Bühne gestanden. Vor wenigen Wochen hat er es nun sogar in die Elbphilharmonie in Hamburg geschafft. Dank einer Einladung in das Bundesjugendorchester (BJO) spielte er dort unter 90 Jungmusikern aus ganz Deutschland bei George Gershwins „Porgy and Bess / Symphonic Picture for Orchestra“ mit.

„Das war für mich ein riesiges Erlebnis und ein großartiges Event“, erzählt Michael Mauß in einem Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“. Der Auftritt in dem als „Kulturtempel Deutschlands“ gerühmten Konzertsaal sei für ihn überwältigend gewesen. Alle 2100 Sitzplätze waren besetzt. Die Akustik sei so faszinierend und differenziert, dass man die Dankesworte des Dirigenten ohne jegliche Verstärkung im ganzen Saal perfekt verstanden habe.

Dank für einefundierte Ausbildung

„Die Einladung verdanke ich dem ersten Saxofonisten des BJO“, berichtet der Aalener weiter. Den Stuttgarter Musiker kannte er aus seinen Kontakten des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Dass Michael Mauß dabei so erfolgreich sein konnte, verdankt er wiederum der Musikschule Aalen und der rührigen Saxofonlehrerin Daniela Müller. Sie erkannte schon früh sein Talent und forderte dies durch Wettbewerbsteilnahmen und vielfältiges Ensemblespiel. „Diese Schulung und die schönen Erfolge haben mich geformt und geprägt“ bekennt er.

So kam es auch zu seinem Gast-Engagement im BJO als zweiter von drei Saxofonspielern. Dem großen Auftritt in Hamburg gingen fünftägige Proben in Colditz in Sachsen voraus. Dann begann unter Leitung des diesmaligen BJO-Dirigenten Alexander Shelley die Konzerttournee mit dem ersten Auftritt am 3. August im Konzerthaus in Berlin, im Fernsehen übertragen bei „Arte concert“. Ein Erlebnis besonderer Art sei für ihn auch die Straßenmusik in der Bundeshauptstadt mit den BJO-Musikern gewesen.

„Eine Sache, die ichnie vergessen werde“

Ein weiterer Höhepunkt war das Konzert im Nürnberger Serenadenhof mit „Porgy and Bess“ am 6. August. Nach einem „Abstecher“ zu Konzerten in Südafrika lud das BJO den Aalener erneut zu dem Großereignis am 18. August in die Hamburger Elbphilharmonie ein. Seine Familie ließ es sich nicht nehmen, Michael zu begleiten. „Das gemeinsame Musizieren mit den besten Jungmusikern Deutschlands war für mich eine große Ehre“, betont er. Über 80 Prozent der BJO-Mitglieder werden erfahrungsgemäß Profi-Musiker. „Auch wenn ich selbst nicht vorhabe, Musik zu studieren, waren die Begegnung und das Zusammenspiel mit diesen hoch talentierten jungen Vollblutmusikern eine tolle Sache, die ich nie vergessen werde“, schließt Michael Mauß seine Eindrücke.