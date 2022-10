Ein Aalener gewinnt den German Bowl

Große Freude beim Aalener Moritz Böhringer. Mit den Schwäbisch Hall Unicorns hat er in Fankfurt den German Super Bowl gewonnen. Es war der fünfte Titelgewinn für die Haller. Mit 44:27 besiegten sie die Potsdam Royals.

Frech und ohne Scheu vor dem German-Bowl-erfahrenen Gegner, legten die Potsdamer zunächst mit einem Trickspielzug beim spielöffnenden Kickoff-Return los. Nach einem sehr ausgeglichenen ersten Viertelf, führten die Unicorns mit 14:13.Potsdam musste den Ball im nächsten Angriffszug nach einem erfolglosen vierten Versuch an die Unicorns abgeben. Deren Offense benötigte wieder nur sechs Spielzüge um diesmal 72 Yards zu überbrücken. Beim letzten davon bediente Hennessey Tyler Rutenbeck über 31 Yards zum 20:13. Halls Verteidigung, die sich inzwischen gut auf ihre Gegner eingestellt hatte und sich nur noch selten eine Blöße gab, holte den Ballbesitz im Rekordtempo zurück: Alex Spillum fing im ersten Potsdamer Versuch den Pass von Quarterback Robert Patterson ab und schickte die Unicorns-Offense wieder auf die Reise Richtung Royals-Endzone. Dort kam Hennessey mit einem 10-Yard-Lauf zum 27:13-Halbzeitstand 18 Sekunden vor dem Pausenpfiff auch an.

Nach der Pause vergaben die Haller die Chance, den berühmten Sack schnell zuzumachen. Den ersten Ballbesitz schlossen sie „nur“ mit einem Fieldgoal über 26 Yards von Tim Stadelmayr zum 30:13 ab und im zweiten musste man den Ball gar per Befreiungskick und ohne Punkte an die Royals geben. Beide Male war es weniger die Leistung der Potsdamer Defense, als vielmehr eigene Fehler und Starfyards, die eine größere Punkteausbeute verhinderten. So kam Potsdam durch Sixten Dragan auf 30:20 an die Haller heran und setzte mit einem weiteren Onside-Kick erneut alles auf eine Karte. Wieder ohne Erfolg, denn diesmal sicherte der am Samstag stark aufspielende Moritz Böhringer den Ball und brachte ihn an die Potsdamer 34-Yard-Linie. Eine Chance, die sich die zehnmaligen German-Bowl-Teilnehmer aus Hall nicht entgehen ließen. Drei Spielzüge später hieß es durch einen 27-Yard-Pass von Hennessey auf Böhringer 37:20. Noch einmal setzten die Royals nach und erzielten acht Minuten vor Spielende das 37:27 durch Patterson. Zehn Punkte Rückstand sind in acht Minuten durchaus aufzuholen, doch das Spieluhr-Management der Haller erlaubte das den Potsdamern nicht. Durch eine clevere Spielzugauswahl hatten sie über sieben Minuten von der Uhr genommen, als Hennessey seinen letzten Pass an diesem Tag über 16 Yards auf Aurieus Minton zum 44:27-Endstand warf. Für den Aalener Moritz Böhringer war es der erste GFL-Titel in seiner Karriere.