Zwei junge Männer werden ausgeraubt

Zwei junge Männer sind am Sonntagmorgen kurz vor 3.30 Uhr im Westlichen Stadtgraben/Gmünder Straße an der dortigen Unterführung ausgeraubt worden.

Eine Gruppe von acht bis zehn Personen stellte sich laut Polizei den beiden Geschädigten in den Weg. Ein Haupttäter sprach die Männer an und forderte sie auf, Bargeld und Mobiltelefone auszuhändigen. Als diese die Aufforderung zunächst ignorierten, drohte ihnen die Gruppe Schläge an. Schließlich händigten die 21- und 23-jährigen Geschädigten Geldbeutel und Mobiltelefone aus.

Der Wortführer wurde von den Geschädigten als dunkelhäutig und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug ein graues Sweatshirt und sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Die anderen Personen der Gruppe hätten alle ein südländisches Aussehen gehabt. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen in der Innenstadt verlief negativ.