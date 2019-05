Hatte das Organisations-Team der RSG Hornbergwiese Eigenzell noch am Tag vor dem Turnier gebangt, so zeigte sich der Himmel während des gesamten Wochenendes von seiner zumeist sonnigen und vor allem trockenen Seite über der Reitanlage Eichert.

Am vergangenen Samstag mussten die jungen Pferde ihr Können zeigen in Springpferdeprüfungen von A – M*. Die Siegerpaare und Platzierten der sechs Prüfungen wurde allesamt mit Siegesprämien und Ehrenpreisen ausgezeichnet. Die schwerste Prüfung des Tages ein M* mit Joker wurde von Niklas Tiroke mit Consul Schimmele gewonnen.

Ein großer Publikumsmagnet war der Sonntag mit seinen WBO Kinder- und Jugendaufgaben in Dressur und Springen. Stolze Eltern und Großeltern begleiteten ihre Schützlinge bei den ersten Starts in dieser Saison. Die Turnierrichterinnen Ulrike Böhm, Angelika Hirsch und Christina Knorr sowie Turniersprecher Hans-Peter Ruberg lobten die Leistungen in allen Klassen und prognostizierten eine erfolgreiche Turniersaison 2019. An den beiden Tagen waren knapp 180 Pferde und 150 Reiter am Start.

2020 noch attraktiver

Um das Turnier für 2020 noch attraktiver zu machen, denken die RSG und allen voran Veranstalter Klaus-Philipp Eichert an eine Verlegung des Termins auf Mitte Mai.

Dann sollen zum einen verschiedene Prüfungen auch für weitere Altersklassen ausgeschrieben werden und außerdem dann auf dem schönen Außenplatz auf der Hornbergwiese stattfinden.