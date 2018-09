Eigenzell lässt Federn

Nicht nur in der Verbandsliga haben die Essinger das Nachsehen, auch die Reserve bekommt in der Kreisliga A auf die Mütze. Schwabsberg-Buch gewinnt eine verrückte Partie gegen Tannhausen und macht Boden auf Eigenzell gut.

Kreisliga A I: Straßdorf - Essingen II 8:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 alle Seskir (6., 49., 62.), 4:0, 6:0, 7:0 alle Bertsch (78., 84., 87.), 5:0 Özbek (82.), 8:0 Olschewsky (90.). Der TV Straßdorf ging dank eines Abwehrfehlers mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Halbzeit folgte dann das 2:0. Nach und nach wurden die Straßdorfer immer stärker. Essingen II gab sich zum Ende hin immer mehr auf. Hätte der Schiedsrichter nicht den einen oder anderen Angriff durch einen Abseitspfiff unterbunden, wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen.

Hohenstadt/Untergröningen - Iggingen 2:2 (1:1). Tore: 1:0, 2:2 beide Klotzbücher (21., 77.), 1:1 Christian (39.), 1:2 K. A. (76.). Weder für die Hohenstadt/Untergröningen noch für Iggingen sah es nach dem vierten Spieltag in der Tabelle rosig aus. Doch auch am fünften Spieltag machte keine der beiden Mannschaften Anstalten, wirklich auf Sieg zu spielen. Beide Teams agierten vorsichtig. So ging es über die vollen 90 Minuten, so dass es am Ende keinen Sieger gab.

Kreisliga A II: Stödtlen - Westhausen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 D. Lutz (45.+1), 1:1 ET. Ein hartes und umkämpftes Spiel fand sein verdientes Resultat. Auf Grund mangelnder Chancenverwertung beider Mannschaften fallen letztlich nur zwei Treffer. Reserven: 2:0.

Union Wasseralfingen - Schloßberg 4:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:1 und 3:1 Sergi (10., 22., 44.), 1:1 Mittelstädt (13.), 3:2 Horst (68.), 4:2 Tayfur (85.). Beide Mannschaften hatten schon vor dem Spiel mit Personalsorgen zu kämpfen. Die Union steckte diese besser weg und hatte mit Damiano Sergi den besten Mann in seinen Reihen. Nach der Pause hatte Schloßberg leichte Vorteile, aber die Union sorgte für die Entscheidung.

Bopfingen - Kerkingen 2:2 (0:1). Tore : 0:1 N. Geiß (30.), 0:2 Bäuerle (70.), 1:2 Susso (83.), 2:2 Baibatyrov (87.). Die Anfangsphase des Spiels war ausgeglichen. Mit dem Führungstor übernahm Kerkingen die Dominanz bis zur Pause. Im zweiten Spielabschnitt nahm der TV Bopfingen das Spiel in die Hand, blieb aber glücklos. Kerkingen blieb durch Konter stets gefährlich und belohnte sich mit dem zweiten Treffer. Bopfingen gab nie auf und erzielte kurz vor Spielende durch einen Doppelpack innerhalb von vier Minuten den verdienten Ausgleich.

Pfahlheim - Abtsgmünd 3:3 (1:1). Die Zuschauer sahen ein gerechtes Unentschieden mit vielen Toren. Pfahlheim führte zunächst. Abtsgmünd drehte die Partie jedoch in der zweiten Halbzeit. Die Heimelf kämpfte sich wieder ran und konnte kurz vor Schluss einen weiteren Rückstand ausgleichen. Reserve: 2:4.

SSV Aalen - DJK SV Eigenzell 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Gaugler (39.), 1:1 Frank (53.). Mit der ersten Chance traf Eigenzell zum glücklichen 1:0. In Hälfte zwei war die Überlegenheit des SSV noch größer. Angriff auf Angriff rollte in Richtung Eigenzeller Tor, die den Punkt mit Glück und Geschick verteidigten.

Adelmannsfelden - SV Ebnat 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Bernecker (31.), 2:0 S. Berroth (47.), 3:0 M. Bernlöhr (85.). Bes. Vorkommn.: Rote Karte für Schurr (Ebnat, 44.) nach einer Notbremse. Der Knoten ist geplatzt. Adelmannsfelden feierte einen verdienten und nie gefährdeten Heimsieg gegen harmlose Ebnater. Reserven: Ebnat nicht angetreten.

Schwabsberg-Buch - VfB Tannhausen 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Feifel (20.), 1:1 J. Hammele (HE, 35.), 2:1 Banen E. (36.), 3:1 D. Deis (40.), 3:2 M. Ganzenmüller (48.), 3:3 F. Wille (60.), 4:3 Folberth (90.+4). Zwei Halbzeiten, zwei Welten. Während die Heimelf in Durchgang eins alles im Griff hatte und ein sehr starkes Spiel zeigte, legte Tannhausen in Hälfte zwei zu. Schwabsberg hatte aber am Ende das bessere Ende für sich und schockte das nun überlegene Tannhausen spät und gewann. Reserven: 3:0.

Ellenberg - Dorfmerkingen II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Baum (26.), 0:2 Mahler (FE, 67.), 1:2 A. Müller (81 .), 2:2 J. Müller (FE, 90.+2). In einer spielerisch ansprechenden Partie konnten die Gäste die Führung erzielen und diese in Halbzeit zwei weiter ausbauen. Die Hausherren gaben sich nicht auf und konnten quasi mit dem Schlusspfiff einen Punkt retten.

Kreisliga A III: SGM Königsbr./Oberkochen Niederstotzingen - Hermaringen 4:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:3 beide Klenz (2., 40.), 0:2 Eschweiler (32.), 1:3 Demircioglu (55.), 1:4 Zammiello (62.), 2:4 Esslinger (87.), 3:4 Schröder (90.), 4:4 Illenberger (90.+5). Keine weiteren Angaben.