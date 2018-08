Eigenzell auf Erfolgsspur

Für Aufsteiger DJK SV Eigenzell läuft es in der Fußball-Kreisliga A II weiter gut. Die Eigenzeller fuhren gegen den VfB Ellenberg ihren dritten Sieg im dritten Spiel ein. Der TV Bopfingen holte seinen ersten Erfolg – mit 5:1 in Dorfmerkingen.

Kreisliga A I

SG Bettringen II - SGM Hoh.-Untergr. 3:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Klotzbücher (10., 41.), 1:2, 2:2 Kiesle (52., 70.), 3:2 Maletic (90.). Die Gastgeber dominierte eigentlich die gesamte Partie, fingen sich allerdings zwei Konter, die prompt genutzt wurden. Am Ende hat sich die SGB aber, wenn auch glücklich – gemessen am Zeitpunkt – in der Schlussminute durchgesetzt.

TSV Mutlangen – TSV Essingen II 1:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Bühler (27.,73.), 1:2 Pajtim Ljutfiji (80.). Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Geschehen, doch man versäumte es, Tore zu schießen. Aus dem Nichts gingen die Gäste in Führung. Dasselbe nach dem Wechsel, wieder erspielte sich Mutlangen zahlreiche Chancen, doch Essingen machte durch einen Konter alles klar, somit war das Spiel entschieden.

Kreisliga A II

TSV Westhausen - SV Pfahlheim 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Seckler (42.), 1:1 Sauter (51.), 1:2 Konle (55.), 1:3 Groll (85.). Res.: 3:0. Westhausen kassierte seine dritte Niederlage im dritten Spiel. Fünf Minuten vor dem Ende legte Pfahlheim mit dem dritten Treffer nach.

Sf Dorfmerkingen II - Bopfingen 1:5 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Colletti (6., 50.), 0:3 Frosch (56.), 1:3 Rösch (58.), 1:4, 1:5 Weber (70., 79.). Bei ihrem ersten Sieg ließen es die Bopfinger krachen – vor allem in der zweiten Halbzeit.

VfB Tannhausen - SGM Union Wasseralfingen 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Wille (36.), 1:1 Yilmaz (54.), 2:1, 4:1 beide Weissenburger (82., 90.+3), 3:1 Hammele (87., FE). In der ersten Halbzeit hatte die Heimelf das Spiel über die meiste Zeit unter Kontrolle wodurch man dann auch mit 1:0 in Führung ging. Die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit hatte die Union mehr vom Spiel und das 1:1 fiel. Die Gäste hatten mit zwei Aktionen alleine vor dem Tor die Chance in Führung zu gehen. Ab der 65. Minute kam die Heimelf wieder besser ins Spiel. Mit der erneuten Führung nahm die Heimelf das Spiel wieder in die Hand und konnte es mit 4:1 beenden.

SV Ebnat - SV DJK Stödtlen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Steinhoff (12.), 0:2, 0:4 beide Salinger (56., 88.), 0:3 Lutz (77.). Bis zur Halbzeit konnte die sehr junge Mannschaft des SV Ebnat das Spiel offen gestalten, in Hälfte zwei nutzten die Gäste ihre Chancen eiskalt, das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung.

DJK SV Eigenzell - VfB Ellenberg 3:1 (1:1). Tore: 0:1 P. Lechner (34.), 1:1 P. Beck (36.), 2:1 F. Gaugler (56.), 3:1 S. Lechner (90.). Nach einem Rückstand kam die DJK stark zurück und hatte fortan die Partie im Griff. Reserven: 4:0.

SSV Aalen - DJK-SG Schwabsberg-Buch 0:1 (0:0). Tor: Michael Fürst (52.). Bes. Vor.: Simon Fischer verschiesst Foulelfmeter (57.) SSV Aalen. In einem harten Spiel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Schwabsberg stand stabil und lies den SSV anrennen.Bei einem Konter gelang Schwabsberg das 1:0, das bis zum Schluss eisenhart verteidigt wurde. Trotz dreier Großchancen in den letzten Minuten schaffte der SSV den Ausgleich nicht mehr. In Anbetracht der Chancen ein etwas glücklicher Sieg für Schwabsberg.

SV Kerkingen - TSG Abtsgmünd 1:0 (1:0). Tor: Krisch (32.). Reserven: 2:2. Kerkingen hat auch sein zweiten Spiel gewonnen Marian Krisch erzielte das goldene Tor für seine Farben.

FC Schloßberg - TSV Hüttlingen 3:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Glatzer (20., 39.), 2:1 Liesch (45.), 3:1 Volk (67.), 3:2 Winter (89.). Bes. Vor.: Rubel verschießt FE (75.) für Schloßberg. Der FCS hielt gegen eine stark aufspielende Gästemannschaft kämpferisch und spielerisch gut dagegen, verpasste durch einen verschossenen Elfmeter (75.) aber die Entscheidung, musste kurz vor Spielende nur noch den Anschlusstreffer hinnehmen.

Kreisliga A III

SGM Königsbronn/Oberkochen - SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:4 (0:0). 0:1, 0:2 (58.), 0:3 (63.), 0:4 (86.). Hohe Auftaktniederlage für die SGM – sie kam in der zweiten Halbzeit zu Stande.