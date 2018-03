Das letzte Heimspiel der Saison ist erfolgreich gewesen. Der KC Schwabsberg gewann in der Kegel-Bundesliga mit 5:3 gegen Kipfenberg. In der letzten Auswärtspartie steht mit dem Duell bei Viktoria Bamberg an diesem Samstag um 13 Uhr eine Generalprobe für das Champions League (CL)-Halbfinale in einer Woche, am Ostersamstag auch in Bamberg, an.

Die Ostwürttemberger gefielen bei ihrem jüngsten Auftritt beim 5:3 (3668:3581 Kegel) nach längerer Durststrecke erstmals wieder mit einer soliden und in sich geschlossenen Mannschaftsleistung. Dass es für die Schwabsberger zum Happy End reichte, dafür sorgte in gekonnter Manier Manuel Lallinger. Mit 162, 160, 157 und 159 Kegeln spielte er eine wirklich hervorragenden Partie. So gab er mit seinen sehenswerten 638 Kegeln nicht nur den Schwabsberger Partiebestwert vor, sondern hielt auch den Kipfenberger Michael Schobert (560 Kegel), der immer für eine Überraschung gut ist, erfolgreich auf Distanz.

Ein Ergebnis mit dem er nicht nur ein dickes Ausrufezeichen unter die mit 3668:3581 Kegeln insgesamt ansprechende Schwabsberger Mannschaftsleistung setzte, sondern überdies die Entscheidung in der ausgesprochen spannenden Begegnung herbeiführte.

In Bamberg mit dem Terrain vertraut machen

Ein verdientes 5:3 über eine Gästemannschaft, die keineswegs wie ein Abstiegsaspirant aufspielte. „Heute war sie halt wieder da, diese Lockerheit, die ich nun einmal brauche um meine Ergebnisse zu erzielen. Aber so ist das halt, manchmal gehst du völlig entspannt in so eine Partie und dann läuft es von Anfang an richtig gut“, erklärte Manuel Lallinger. In Bamberg will sich Schwabsberg beim Vizemeister schon einmal auf das Champions League Finalrundenturnier am kommenden Wochenende einstimmen. Für die Schwabsberger ist die Meisterschaft gelaufen. Nach vorne und hinten geht in der Liga nichts mehr.

Vorrangige Zielsetzung von KC-Trainer Eugen Fallenbüchel ist es, vor dem Champions League Finalrundenturnier, das auf der Anlage der Victoria ausgetragen wird, ausgiebig das Terrain zu sondieren und sich gründlich mit den Eigenheiten der Bahn vertraut zu machen. Eigentlich eine perfekte Vorbereitung, um am Osterwochenende gegen die scheinbar übermächtig Konkurrenz eine ordentliche Figur zu machen.

Das Hinspiel auf der Ostalb konnten die Bamberger, die im KC-Kegelcenter einen wirklich brillanten Tag erwischten, mit 6:2 (3728:3672 Kegel) für sich entscheiden. „Hinter uns liegt eine beinharte Saison, mit Tiefs in der Liga aber sensationellen Spielen auf internationalem Parket. Angesichts der Aufgabe die noch ansteht, kommt uns das diese letzte Begegnung in Bamberg absolut zu pass. Ein Gegner von internationalem Format und das auf der Turnieranlage. Eine bessere Vorbereitung kann man sich eigentlich nicht wünschen“, so Roland Endraß.