Eigener Ortschaftsrat: „Wir wollen mitreden“

Das Interesse ist groß, und die Zeit scheint dafür wirklich reif, wie es hieß: Knapp 250 Bürgerinnen und Bürger aus Unterrombach und Hofherrnweiler sind am Freitagabend der Einladung der Stadt zur Einwohnerversammlung in das Weststadtzentrum gefolgt. Einziger Punkt: die Einrichtung eines eigenen Ortschaftsrats für den westlichen Aalener Stadtteil.

Weshalb der – im Vergleich zu den anderen sieben Stadtbezirken, die bei der Kommunalreform in den 1970er-Jahren zur Stadt Aalen gekommen waren – bis heute ohne eigenen Ortschaftsrat und ohne Ortschaftsverfassung dasteht, erläuterte eingangs Stadtarchivar Georg Wendt in einem historischen Rückblick. Bis 1813 war Unterrombach Teil der Freien Reichsstadt Aalen, erst nach der Säkularisation wurde es eine eigenständige württembergische Gemeinde, samt seinem Armenweiler genannten Ortsteil, dem heutigen Hofherrnweiler. Den 1936 geäußerten Wunsch Unterrombachs, von Aalen Spagenweiler, das Aalwirtshaus und den Lauchhof zu bekommen, drehte die Stadt Aalen mit ihrem damaligen Bürgermeister Karl Schübel kurzerhand um. „Eine Eingemeindung von Unterrombach nach Aalen muss das Ziel sein“, befand man im Aalener Rathaus, was 1938 schließlich mit Hilfe aus Stuttgart auch gelang. Eine eigene Kommunalvertretung einzurichten, war damals aber schlichtweg nicht möglich. Immerhin durfte Unterrombach im Aalener Rathaus einen Beigeordneten stellen. Und bei der Kommunalreform in den 1970ern habe es, so Wendt, keinerlei Bestrebungen nach einem Ortschaftsrat gegeben.

Die kamen erst jüngst auf, in Form einer Initiative der Interessengemeinschaft (IG) Hofherrnweiler-Unterrombach und eines Antrags der CDU-Fraktion im Aalener Gemeinderat. Und sowohl die Verwaltung wie auch der Gemeinderat stünden dem sehr offen gegenüber, wie Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, der die Versammlung leitete, sagte.

„Die Zeit ist reif“, befand Stadtrat Hartmut Schlipf (CDU) und bezeichnete einen Ortschaftsrat als die Keimzelle einer repräsentativen Demokratie, der für Transparenz und Akzeptanz im Ort sorgen könne. „Wir sind nicht Teil der Kernstadt, sondern ein eigenständiger Stadtteil mit großen Herausforderungen“, machte Schlipf deutlich. Für die IG unterstrichen Sabine Burr, Martin Stegmaier und Jochen Wörner, ihre Initiative sei aus einem großen bürgerlichen Impuls heraus entstanden. Gleichwohl habe es die Diskussionen um eine eigenständige Vertretung schon lange „an den Küchentischen“ gegeben. „Wir wollen mitreden und informiert sein“, sagte Burr. „Jetzt gilt’s, wir sind auf dem richtigen Weg.“

Dass auf dem trotzdem noch einiges zu entscheiden ist, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann: vom Namen der künftigen Ortschaft über deren Abgrenzung bis hin zur Zahl der Mitglieder eines Ortschaftsrats, dem Zeitpunkt seiner Wahl und dem Ort, wo dieser zusammenkommen soll, und schließlich der Frage, ob es auch eine eigene Ortschaftsverwaltung geben soll.

Als Ortsname seien Unterrombach, Unterrombach-Hofherrnweiler, Hofherrnweiler-Unterrombach oder Weststadt, aber auch ein neues Namensgebilde denkbar, sagte Ehrmann und verwies auf die Größenverhältnisse: Von den 9121 Einwohnern hier leben 5173 in Unterrombach und 3948 in Hofherrnweiler. Nach der Gemeindeordnung seien bei dieser Größe 18 Ortschaftsratsmitglieder möglich, der Gemeinderat, der dies alles über eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt regeln müsse, könne sich aber auch für eine geringere Sitzzahl entscheiden.

Schwierig wird es laut Ehrmann mit dem richtigen Zeitpunkt einer Wahl. Weil die Landesregierung derzeit an einer Änderung des Kommunalwahlrechts arbeite, hätten alle Institutionen, welche die Stadt als Unterstützung für eine solche Wahl brauche – von den Formularverlagen bis zu IT-Dienstleistern –, schon jetzt die nächste reguläre Kommunalwahl 2024 im Blick. Die Stadt müsste eine Wahl zuvor also ziemlich alleine rechtssicher vorbereiten und durchführen, gab Ehrmann zu bedenken. Er hielt zwar eine Wahl frühestens Ende 2022 für denkbar, ein Ortschaftsrat könnte dann frühestens im ersten Quartal 2023 seine Arbeit aufnehmen. Dem bliebe dann aber gerade ein Jahr, bevor er regulär im Mai 2024 schon wieder neu gewählt werden müsste, rechnete Ehrmann vor.

Ob es eine eigene örtliche Verwaltung geben werde, diese Entscheidung obliege letztlich dem Oberbürgermeister im Rahmen seines Organisationsrechts. Dabei müssten auch die örtlichen Verhältnisse wie räumliche Nähe, ÖPNV-Anbindung oder die Tallage berücksichtigt werden. Unter diesen Aspekten müsste man hier sicher keine Klimmzüge machen, ließ Ehrmann durchblicken.

In der Diskussion war dies dann unter anderem ein Punkt, an dem kritisch nachgehakt wurde. Ebenso bei der Frage der räumlichen Abgrenzung der künftigen Ortschaft. Und es kam die Frage auf, ob der Ortschaftsrat dann auch bei der Entscheidung über einen Bahnhalt West mit zuständig sein werde.